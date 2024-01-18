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Türk Metal Sendikası ve MESS el sıkıştı! Grev kararı almışlardı: Ücretlere yüzde 157'lik zam

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
18.01.2024 07:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağladı. Sendika 19 Ocak günü için grev kararı almış ve işyerlerine bildirmişti. Ücretlere yapılan toplam zam ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu.

Türk Metal Sendikası ve MESS el sıkıştı! Grev kararı almışlardı: Ücretlere yüzde 157'lik zam

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında devam eden 2023-2025 Grup Toplu İş sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Sendika 19 Ocak günü için grev kararı almış ve işyerlerine bildirmişti. Dün akşam saatinde duyurulan kararın ardından ücretlerdeki artışta anlaşma sağlandı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak “Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzde 100’ü aşan bir zam aldık. Ücretlere aldığımız toplam zam ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu. Sosyal yardımları da eklediğimizde ilk 6 ay zammı yüzde 105,1 oldu.” değerlendirmesini yaptı.

YÜZDE 157,4 ARTIŞ

Türk Metal sendikasından yapılan yazılı açıklamada ücret artışlarına yönelik olarak, “Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76’sını aldık. Taslağımızda 3 TL olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 TL’sini aldık. Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık” denildi.

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Türk Metal tarafından sözleşmeye ilişkin verilen bilgiler şöyle:

Toplam 89 bin 600 işçiyi etkileyecek şekilde, 65 TL’nin altında olan saatlik ücretler 65 TL’ye çekildi. Bu iyileştirmeden sonra tüm üyelerin saatlik ücretine yüzde 32 oranında zam yapıldı.

Tüm üyelere ayrıca seyyanen saat başına 30 TL zam yapıldı. Her bir kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere ilave saatlik 2 TL zam yapıldı. 2 TL ilave zam, EYT’den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibariyle uygulanacak.

Bu zamlarla, 1 Eylül 2023’ten geçerli olmak üzere toplamda ücretlere yüzde 98 zam yapıldı. İkinci altı ay ücretlerine 1 Mart’tan geçerli olarak enflasyon korumalı şekilde yüzde 30 daha artış yapılacak.

Üçüncü altı ay için enflasyon + 3 puan, 4. Altı ay için ise enflasyon oranında artış olacak.

Sosyal haklar için ilk yıl yüzde 140, ikinci yıl yıllık enflasyon oranında artış yapılacak. Ulusal bayram ve tatil günü çalışmasında fazla mesai yüzde 125 olarak uygulanacak. Sosyal haklarda, iki gün sünnet izni ve eğitim yardımının anaokulu eğitimini de kapsayacak ekleme yapıldı. Engelliler gününde engelli üyelere bir günlük ücretli izin verilecek.

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