Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak! Bakanlık o detayı yakaladı, bedava telefon dağıtıyorlardı ama...

Çocuk oyuncaklarından, kırtasiye eşyalarına, deterjan kaplarına kadar pek çok Ticaret Bakanlığı'nın listesine girmişti. Futbol takımlarının ürünlerinden, oda kokularına kadar birçok ürün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde bulunurken bu sefer Bakanlık teknoloji markalarını denetimine aldı.

Ticaret Bakanlığı vatandaşın güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlarken Tarım ve Orman Bakanlığı da güvenilir gıdaya ulaşım için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlıklar sahada kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devame ediyor bir yandan da kusurlu bulunan ürünler internet siteleri üzerinden ifşa ediliyor.

LİSTEDE TELEFON VAR!

Ticaret Bakanlığı'nın GÜBİS'inde bu sefer tuşlu telefon, dokunmadık telefon ve ses bombası yer aldı. Mercusys marka olan ses bombasının piyasa arzının toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi. Gerekçe olarak ise, "Te Yönetmeliği 5. Madde De Belirtilen Temel Gereklere Uygun Olmadığı" ifadeleri kullanıldı.

AYNI MARKANIN 3 MODELİ

Sİmtel firmasına ait olan Hiking marka tuşlu telefonda da, "Te Yönetmeliği 5. Madde De Belirtilen Temel Gereklere Uygun Olmadığı" ifadeleri kullanıldı ve ürünün toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi. Aynı markanın X11 modelinde de aynı sorun tespit edildi.

Aynı firmanın Dijitsu markasında da aynı sorun tespit edildi ve ürünün toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi.

REEDER MARKASININ O MODELİNİ KULLANANLAR DİKKAT!

2011 yılında akıllı cep telefonu üretimine başlayan Türk markası Reeder'da listeye girdi. Özellikle 1 Alana 1 Hediye kampanyaları ile telefon satan markanın 'S19 Max Pro S Zoom' modeli listede yerini aldı.

Bakanlık üründe, "Te Yönetmeliği 5. Madde De Belirtilen Temel Gereklere Uygun Olmadığı" tespitinde bulundu ve modelin piyasa arzının yasaklanıp toplatılmasına karar verildi.

TELSİZ EKİPMAN YÖNETMELİĞİ 5. MADDE NEDİR?

Resmi Gazete'de 2020 yılından yayımlanan yönetmeliğe göre, telsiz ekipmanlarında insan ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, zararlı elektromanyetik girişimlerinin önlenmesi gerekiyor.

Yer alan maddeye göre, telsiz ekipmanlarının şu maddeleri de karşılaması gerekiyor:

