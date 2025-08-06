Türk Telekom CEO'su Ümit Önal “Dijital köprü kuruyoruz” diyerek duyurdu: “24 ülkeyi kapsıyor”

Türk Telekom, uluslararası stratejik dijital köprü çalışmalarına hız verdi. Macaristan’da kurulu iştiraki TT International ile dijitalleşen Türk Telekom Avrupa’dan Orta Doğu ve Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada köprü kuruyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; yaptığı açıklamada “24 ülkeye uzanan omurgamız ve kıtaları birbirine bağlayan denizaltı kablolarımızla, 50 bin kilometrelik fiber ağımız büyük bir iletişim trafiğinin merkezinde yer alıyor.”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü çalışmalarımızı sınırların ötesine taşıyor, uluslararası alanda dijital geleceği şekillendiren bir aktör olarak konumlanıyoruz. Avrupa’dan Asya’ya uzanan güçlü altyapımız ve stratejik ağlarımızla sadece veriyi değil; bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağlıyoruz. İştirakimiz TT International ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 50 bin kilometrelik fiber ağımız, 24 ülkedeki 135’i aşkın varlık noktamız, 200’den fazla iş ortağımız ve stratejik denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan uluslararası altyapımız ile Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında dijital köprü kuruyoruz” dedi.

Dünya için teknoloji üretme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası anlamda dijital stratejik bir köprü görevini de başarıyla üstleniyoruz!



Uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketimiz Türk Telekom International (TTI) ile Avrupa,… https://t.co/Rw6jdYMQkV — Ümit Önal (@umitonaltr) August 6, 2025

“TÜRKİYE’NİN FİBER ALTYAPISI AVRUPA’NIN EN HIZLI BÜYÜYEN AĞLARI ARASINDA”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceği inşa ediyoruz. Türkiye genelinde 482 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 33,2 milyon haneye ulaşan fiber kapsamıyla, bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyor; bu altyapı ile 5G ve yeni nesil teknolojiler için stratejik bir avantaj sağlıyoruz. Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyor, ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hizmeti sunuyoruz. 5G için büyük öneme sahip olan LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fibere bağlayarak, dünya genelinde 2030 için öngörülen %50 oranının şimdiden üzerine çıktık. Türkiye’yi geleceğe bağlama yolundaki çalışmalarımızın sonucunu uluslararası araştırmalarda da görüyoruz. Fiber ekosistemi konusunda dünyanın en prestijli kuruluşlarından olan FTTH Council’in son raporuna göre, Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında. Aynı rapora göre Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke ve en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülke arasında yer alıyor” dedi.

“SINIRLARIN ÖTESİNE TAŞIYORUZ”

Önal, “Türk Telekom olarak, teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezindeyiz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü rolümüzü uluslararası alana taşırken, bölgenin dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak konumlanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz ay imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fiberleşme sürecini başlatıyoruz. Ayrıca ülke sınırlarını aşan hizmetlerimizle Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında dijital bir köprü kuruyoruz. Uluslararası pazardaki oyuncumuz TT International’ın denizaltı kabloları da kapsayan yaklaşık 50 bin km fiber ağı ile uluslararası erişim gücüne katkı sunuyoruz. TT International ile 24 ülkedeki 135’i aşkın varlık noktamız ve 200’den fazla iş ortağımızla büyük bir iletişim trafiğinin merkezinde yer alıyoruz. Dijital çağın olanaklarını uluslararası alana taşıyoruz” diye konuştu.

Formula 1’in Macaristan Grand Prix’ine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin fiber altyapı sağlayıcılarından biri olan TT International, uzun yıllardır hem Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet hizmetini, hem de yarışın canlı yayınlayan firmaların uluslararası bağlantılarını sağlıyor.