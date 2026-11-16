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Türk Telekom COP31’i dünyaya bağladı: Eş zamanlı bağlı cihaz sayısında tüm COP’ların rekoru kırıldı

Türk Telekom, COP31’in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak zirvenin dijital altyapısını sağladı. İlk haftada 250 TB sabit, 130 TB mobil olmak üzere toplam 380 TB’ı aşan veri trafiği taşındı. Mavi Bölge’de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaşarak COP tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Türk Telekom COP31’i dünyaya bağladı: Eş zamanlı bağlı cihaz sayısında tüm COP’ların rekoru kırıldı
Aleyna Türkmen

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de üstlendiği Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçiliği kapsamında zirvenin dijital altyapısını uçtan uca yönetiyor. Türk Telekom, güçlü fiber ve mobil altyapısı, yeni nesil teknolojileri ve mühendislik birikimiyle uluslararası katılımcıları Antalya’dan dünyaya bağlıyor. Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi, 1.800 kablosuz erişim noktası ve 18 mobil baz istasyonuyla organizasyonun dijital ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Telekom’un teknoloji gücü ve operasyonel kabiliyetini zirvenin ilk haftasında gerçekleşen dijital iletişim verileri de ortaya koydu. COP31’in ilk haftasında toplam 380 TB veri trafiği gerçekleşirken, mobil şebeke üzerinden 130 TB’lık kullanım, sabit ağ üzerinden ise 250 TB veri trafiği kaydedildi.

Türk Telekom COP31’i dünyaya bağladı: Eş zamanlı bağlı cihaz sayısında tüm COP’ların rekoru kırıldı 1

“ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ BİRİKİMİNİ VE DİJİTAL YETKİNLİĞİNİ HER ALANDA GÜÇLÜ BİÇİMDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak 185 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç ve birikimle, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini küresel platformlara taşımayı, yerli mühendislik gücümüzü ve teknolojik yetkinliklerimizi uluslararası ölçekte görünür kılmayı önemsiyoruz. ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımızla dijital dönüşümün sunduğu fırsatları toplumun tüm kesimleri için değere dönüştürüyor, teknolojinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasına öncülük ediyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda COP31 gibi tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğimizin şekilleneceği bu küresel organizasyonda yalnızca iletişim altyapısını sağlayan bir operatör olarak değil, mühendislik gücümüz, enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi çözümlerimiz, operasyonel yetkinliğimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sürecin önemli paydaşlarından biri olarak yer alıyoruz. Fiber ve mobil ağımızdan yeni nesil bağlantı teknolojilerine, veri merkezi kapasitemizden, network ve siber güvenlik operasyonlarına uzanan bütüncül bir sistemle zirvenin dijital ihtiyaçları için yüksek kapasite, hız ve güvenlik sunuyoruz. Dünya Antalya’da iklim değişikliğini ve geleceği konuşurken, zirvedeki bu konuşmaları teknoloji gücümüzle Antalya’dan tüm dünyaya taşıyoruz. Bu büyük operasyonu kesintisiz ve güvenilir biçimde sürdürmek için iki bin arkadaşımız sahada görev yapıyor. Organizasyonun ilk haftasında ortaya çıkan kullanım verileri de teknoloji yatırımlarımızın, güçlü altyapımızın ve operasyonel yetkinliğimizin somut bir göstergesi niteliğinde. Ülkemizin teknoloji alanındaki birikimini ve dijital yetkinliğini, her alanda güçlü biçimde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

EŞ ZAMANLI BAĞLI CİHAZ SAYISINDA COP TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Türk Telekom’un Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak yer aldığı COP31’de, Birleşmiş Milletler’in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge’de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794’e ulaşarak COP organizasyonları tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin cop31
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