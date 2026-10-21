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Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı: Yarına sözümüz var

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sürdürülebilirlik vizyonunu sporun birleştirici gücüyle buluşturarak iklim değişikliğine dikkat çekti. Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31’in “Master Partner”ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom, Litvanya ekibi Siauliai Basketball ile oynanan EuroCup karşılaşmasında iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı: Yarına sözümüz var

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bir güç olarak değil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir araç olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, teknoloji alanındaki gücümüzü sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratma hedefiyle birleştiriyoruz. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak sürdürülebilirlik odaklı dijital dönüşüm vizyonumuzu Antalya’daki zirve alanında sahaya yansıtmayı ve ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımızı somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedef, ortak sorumluluk ve ortak eylem bilincinin güçlenmesini önemsiyor, iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak için sporun birleştirici gücünden faydalanıyoruz. Basketbol takımımızın oynadığı uluslararası bir mücadelede, tüm insanlığı ilgilendiren iklim değişikliğine dikkat çekerek sürdürülebilir bir gelecek için küresel vizyonumuzu ortaya koyduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayatın her alanına taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı: Yarına sözümüz var 1

Teknoloji birikimini çevresel ve toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla hareket eden Türk Telekom, sürdürülebilirlik yaklaşımını sporun birleştirici gücüyle buluşturdu. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı’nın (COP31) Master Partner’ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom, 20 Ekim’de Ankara’da oynanan Türk Telekom – Siauliai Basketball EuroCup B Grubu 4. maçında iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekti.

Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı: Yarına sözümüz var 2

“ULUSLARARASI BİR MAÇTA TÜM İNSANLIĞI İLGİLENDİREN BİR MESELE İÇİN KÜRESEL VİZYONUMUZU ORTAYA KOYDUK”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bir güç olarak değil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir araç olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, teknoloji alanındaki gücümüzü sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratma hedefiyle birleştiriyoruz. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak sürdürülebilirlik odaklı dijital dönüşüm vizyonumuzu Antalya’daki zirve alanında sahaya yansıtmayı ve ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımızı somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedef, ortak sorumluluk ve ortak eylem bilincinin güçlenmesini önemsiyor, iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak için sporun gücünden faydalanıyoruz. Basketbol takımımızın oynadığı uluslararası bir mücadelede, tüm insanlığı ilgilendiren iklim değişikliğine dikkat çekerek sürdürülebilir bir gelecek için küresel vizyonumuzu ortaya koyduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayatın her alanına taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Geri dönüştürülmüş formalar ve geri dönüştürülmüş pankartla parkeye çıktılar
Türk Telekom oyuncuları, plastik atıkların geri dönüşümüyle elde edilen iplikler kullanılarak üretilen formalarla sahaya çıktı. Doğal kaynakların korunmasına, atıkların azaltılmasına ve döngüsel ekonomiye dikkat çeken bu adımın ardından başlayan resmi seremonide ise sporcular, tamamen atık malzemelerden üretilmiş geri dönüştürülmüş kanvas üzerine işlenen “Yarına Sözümüz Var / Our Commitment to Tomorrow” pankartının arkasında bir araya geldi. Ayrıca tribünde yer alan ve COP31’e dikkat çeken “Sahada rakip, dünya için aynı takımdayız” yazılı pankart da sporun birleştirici gücüyle sürdürülebilir gelecek mesajına güçlü bir destek sundu. Salondaki taraftarların coşkulu desteğiyle karşılanan bu mesaj, sporun birleştirici atmosferinde çevre duyarlılığını ortak bir paydada buluştururken, iklim kriziyle mücadelede her bireyin üstlenebileceği sorumluluğa somut bir vurgu yaptı.

NET SIFIR HEDEFİ İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YEŞİL TEKNOLOJİ

Türk Telekom, toplumsal farkındalık çalışmalarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda teknoloji ve enerji yatırımlarını da kararlılıkla sürdürüyor. Sürdürülebilirlik performansını uluslararası düzeyde tescilleyen Türk Telekom, CDP İklim Değişikliği Programı’nda 2025’te de Global A Listesi’nde yer alırken CDP Su Güvenliği Programı’nda da yüksek başarı notu elde etti. Sivas’ta devreye aldığı 128 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) ardından Malatya ve Ağrı’da hayata geçireceği yatırımlarla GES kurulu gücünü 530 MWp seviyesine çıkarmayı hedefleyen Türk Telekom, yıllık yaklaşık 800 GWh enerji üretimi hedefliyor. Yeni nesil yeşil şebeke mimarisi, enerji verimliliği çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarıyla karbon ayak izini düzenli olarak azaltan Türk Telekom, Türkiye’nin ulusal iklim hedeflerine ve 2053 net sıfır vizyonuna teknoloji gücüyle stratejik katkı sağlamayı sürdürüyor.

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Oyuncu Türk Telekom
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