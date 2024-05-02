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Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci de yer aldı

02.05.2024 23:35
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Turkcell'in yeni yönetim kurulu, bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belirlendi. Kuruldaki isimler arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de yer aldı.

Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci de yer aldı

Turkcell'in yeni yönetim kurulu belirlendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan, görevinden ayrıldı.

Bu kapsamda Ermut, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. İnci ve Prof. Dr. Sarısoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız. Bu vesileyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

ARDA ERMUT

Eski Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdikten sonra 2005'te Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak göreve başladı.

Ermut, 2005'te uzman olarak katıldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansında çeşitli yöneticilik görevlerinin ardından 2015'te kurum başkanlığına atandı.

Bu görevlerinde Türkiye'ye çeşitli uluslararası doğrudan yatırımların kazandırılmasında rol oynayan Ermut, 2015-2019 yıllarında Viyana Ekonomik Forumu ve SunExpress Yönetim Kurulu üyeliği, 2019-2021 yıllarında Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve 4 yıl boyunca Dünya Yatırım Ajansları Birliğinde (WAIPA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ermut, 2019-2021'de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Hava Yolları İcra Kurulunda da üç üyeden biri olarak görev yaptı.

Arda Ermut, 2018-2020'de Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı, Mart 2021'de TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Ermut, çoğunluk hisselerinin TVF tarafından satın alınması sonrasında Türk Telekom'da 2022-2024 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ

Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, lisans eğitimini 1987'de Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde, doktora eğitimini ise 1992'de fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde tamamladı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yıllarında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1999-2005'te Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin diğer lisans ve lisans üstü programlarının kurulmasında da çeşitli görevler üstlendi.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde profesör olan, 2013-2020 yıllarında da bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. İnci, 2021'den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.

İnci'nin araştırma alanları arasında, endüstriye yönelik uygulamalı optik, quantum optiği, doğrusal olmayan optik, kuantum bilişimi, optoelektronik, fiber optik sensörler, fiber optik telekomünikasyon, katıhal fiziği, optik profilometri, fotonik kristaller ve nanoyapıların fotoniği öne çıkıyor.

PROF. DR. İDRİS SARISOY

Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdris Sarısoy da Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1998'de mezun oldu.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini "Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları ve Finansman Politikaları" başlıklı teziyle 2000'de tamamlayan Sarısoy, 2001'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimini, hazırladığı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Sağlanan Vergi Teşvikleri ve Türkiye Uygulaması" adlı doktora teziyle 2006'da bitirdi.

Sarısoy, 2002'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde başladığı akademik kariyerine, 2003'te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde devam etti.

Prof. Dr. İdris Sarısoy, 2007-2014 yıllarında Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalıştı.

2014'ten itibaren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent doktor olarak çalışmaya başlayan Sarısoy, 2020'den bu yana profesör doktor olarak aynı bölümde görevini sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi de olan Sarısoy, ağırlıklı olarak vergi konularında olmak üzere yoksulluk, yabancı sermaye yatırımları, seçim beyannameleri ve sağlık ekonomisi alanlarında akademik araştırmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Boğaziçi Üniversitesi Turkcell mehmet naci inci
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