Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün başlıyor

Türkiye Aile Destek Programı'nın Mart ayı ödemeleri bugün başlıyor. Buna göre çocuk desteği bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve aile desteği bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapılacak.

3,5 MİLYON HANE VE 6,3 MİLYON ÇOCUK İÇİN DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon hanemize toplam 21,7 milyar TL destek sağlamış olacağız. Ayrıca aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız” ifadeleri kullanıldı.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: