Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Kredi raporlarında yeni dönem

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulan Risk Merkezi Raporu güncellendi. Yapılan değişiklik kapsamında rapora iki yeni bilgi başlığı eklenirken, kredi başvurularına ilişkin detayların kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel müşteriler, kredi başvurularını hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini Risk Merkezi Raporu aracılığıyla öğrenebilecek.

Böylece başvurunun banka şubesinden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığı üzerinden yapıldığı bilgisi raporda görüntülenebilecek.

10746 SAYILI KURUL KARARINA İLİŞKİN BİLGİLER EKLENDİ

Risk Merkezi Raporu'na eklenen bir diğer başlık ise "Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri" oldu.

Bu kapsamda gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin ilgili kredi bilgileri, banka adı ve belgenin eksik olduğu döneme ilişkin verilerle birlikte rapora yansıtılacak.

RİSK MERKEZİ RAPORU'NA NASIL ULAŞILIR?

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'na TBB'nin Risk Merkezi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Ayrıca vatandaşlar, e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması aracılığıyla da raporu görüntüleyebiliyor.