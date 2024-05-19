FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de buğday arzında sıkıntı beklenmiyor: "İyi stokla sezona giriliyor"

Türkiye'de buğday arzında sıkıntı beklenmiyor: "İyi stokla sezona giriliyor"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 11:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hububat Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, "Türkiye geçen seneden iyi bir stokla sezona giriyor. Dolayısıyla yeni sezonda arzla ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de buğday arzında sıkıntı beklenmiyor: "İyi stokla sezona giriliyor"

Türkiye'de yeni sezonda buğday arzıyla ilgili sıkıntı beklenmiyor.
Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, yaptığı değerlendirmede, bu sezon dünya genelinde buğday üretiminin iyi olmasının beklendiğini söyledi.

Dünyada üretimle beraber tüketimin de arttığına işaret eden Eren, geçen yıl fiyatların oldukça düşük olduğu ve arzda sıkıntı yaşanmayan bir dönem geçirildiğini aktardı.

"GEÇEN SENEDEN İYİ STOKLA SEZONA GİRİLİYOR"

Eren, Türkiye'de de geçen sene dünyada olduğu gibi üretimin oldukça iyi olduğunun altını çizerek, "Bu sene de lokal bazlı bazı kuraklık problemleri olmakla son gelen yağışlarla hasatla ilgili olumlu gelişmeler oldu ve yine iyi bir üretim bekliyoruz. Türkiye geçen seneden iyi bir stokla sezona giriyor. Dolayısıyla yeni sezonda arzla ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ALIM FİYATLARININ YÜKSEK OLMASINI BEKLEMİYORUZ"

Hem stokların olması hem de bu yıl üretimin iyi olması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alım fiyatlarının yüksek olmasını beklemediklerini söyleyen Eren, devletin yeniden stok yapmak istemeyeceğini belirtti.

Eren, "Dünya buğday fiyatları salgın öncesi seviyelere düşmemekle birlikte, şu anda dünya buğday fiyatları düşük seviyede. Tedarikçiler olarak bu sezonda da mümkün olduğu kadar devletin yükünü hafifletmeyi ve stok yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"UN ÜRETİMİNDE SIKINTI YAŞANMAYACAK"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da geçen yıl bereketli bir sezon yaşandığını ve buğday stoklarının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Stokların sektör temsilcilerinin önünü görebilmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Tezcan, "Bu sene kuraklık endişeleri az da olsa sürüyor. Bundan dolayı ürünün stres altında olacağını düşünüyoruz. Verimlerin geçen yıldan bir miktar az olacağını ama kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacağımızı öngörüyoruz. Ülkemiz açısından bereketli bir sezon olacağını umut ediyorum. Türkiye'nin elindeki buğday bu yılki un üretimi için yeterli seviyede." ifadelerini kullandı.

Tezcan, dünyada yaşanan olayların da fiyatları etkilediğine işaret ederek, "Sıkıntı bir durum yaşanmaması sektörümüz adına çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa rekor kırıyor, yatırımcı sayısı artıyorBorsa rekor kırıyor, yatırımcı sayısı artıyor
Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarıBakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı
Bakan Yumaklı duyurdu! 15 adet HES'i daha geliyorBakan Yumaklı duyurdu! 15 adet HES'i daha geliyor
Anahtar Kelimeler:
buğday arz
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu özel hastanede skandal iddia

Türkiye'nin konuştuğu özel hastanede skandal iddia

Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Altından daha hızlı yükseldi! 11 yılın zirvesinde, rekor kırdı

Altından daha hızlı yükseldi! 11 yılın zirvesinde, rekor kırdı

Peş peşe zamlarla damacana suyun fiyatı ikiye katlandı! Bir bardak su cep yaktı!

Peş peşe zamlarla damacana suyun fiyatı ikiye katlandı! Bir bardak su cep yaktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.