Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu

İş dünyası çalışan, iş arayanlar ise kendilerine uygun mesleği arıyor. Kariyer planı yapanlar için 38 ülkede yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktığı öğrenildi. Peki, dünyada ve Türkiye'de hangi meslekler öne çıkıyor, hangi alanlarda eleman açığı var? İşte detaylar...

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DENGE DEĞİŞİYOR

Kanal D Haber'de yer alan habere gör; bir yanda iş arayanlar diğer yanda da aradığı çalışanı bulamayan sektörler varken iş gücü piyasasındaki denge değişiyor.

OECD'nin 38 ülkede yaptığı araştırmaya göre dünyada sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve bilişim uzmanlarına ihtiyaç her geçen gün artıyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER

Nüfus yaşlandıkça bakıma ihtiyaç artıyor. Bu da sağlık çalışanlarına olan talebi artırıyor. Peki, Türkiye'de en çok hangi mesleklerde eleman aranıyor?

En çok imalat işçileri, temizlik çalışanları ve tarım alanında çalışan aranıyor. Bu meslek gruplarını mühendislik ve bilişim takip ediyor. Ancak durum her sektörde aynı değil. Büro, satış ve kişisel hizmetlerde iş arayanların sayısının iş fırsatlarından daha fazla olduğu kaydedildi.