FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'de ocak-eylül döneminde 18 sektör ihracatını artırdı

Türkiye'de ocak-eylül döneminde yıllık bazda 26 sektörün 18'inde ihracat artarken, en yüksek artış yüzde 42 ile yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandı.

Türkiye'de ocak-eylül döneminde 18 sektör ihracatını artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden edinilen bilgilere göre, eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.

Ocak-eylül dönemi ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 283,7 milyar dolara yükseldi ve her iki alanda da rekora imza atıldı.

İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında yılın 9 ayında 26 sektörden 18'inin ihracatını artırmayı başardığı görüldü.

En yüksek ihracat artışı yüzde 42 ve 3,2 milyar dolar dış satımın yapıldığı yaş meyve ve sebze sektöründe oldu. Bu sektörü yüzde 35 artışla ve 2 milyar dolarla gemi, yat ve hizmetleri, yüzde 20 ve 5,4 milyar dolarla madencilik ürünleri, yüzde 19 ve 1,9 milyar dolarla fındık ve mamulleri, yüzde 16 ve 6,9 milyar dolarla savunma ve havacılık sanayisi izledi.

Söz konusu dönemde ihracat artışı tütünde 930 milyon dolarla, elektrik ve elektronikte 14,7 milyar dolarla, demir ve demir dışı metallerde ise 11,2 milyar dolarla yüzde 14'er, mücevherde 6,9 milyar dolarla yüzde 11, su ürünleri ve hayvansal mamullerde 3,1 milyar dolarla yüzde 8, kimyevi maddeler ve mamullerinde 25,8 milyar dolarla yüzde 6, otomotiv endüstrisinde 31,1 milyar dolarla yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Çelikte 12,7 milyar dolarla, makine ve aksamlarında 8,2 milyar dolarla, tekstil ve ham maddelerinde ise 7,2 milyar dolarla ihracat yüzde 2'şer, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 3,4 milyar dolarla, iklimlendirme sanayisinde de 5,5 milyar dolarla yüzde 1'er arttı.

Halı dış satımı ise 2 milyar 16,6 milyon dolardan 2 milyar 17,2 milyon dolara yükseldi.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda ihracatı gerileyen sektör sayısı ise 8 oldu.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 28 azalarak 273,7 milyon dolara geriledi. Düşüşteki en önemli etkenin, geçen yıl rekoltenin düşük gerçekleşmesi olduğu bildirildi. Bu sektörü yüzde 8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 4 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 3 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 2 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

İhracat deri ve deri mamullerinde 1,1 milyar dolarla, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 5,8 milyar dolarla, süs bitkileri ve mamullerinde ise 121 milyon dolarla yüzde 1'er düştü.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki düşüşün temel nedeninin geçen yıl üretimin düşük olması olduğunu söyledi.

Bu hasat sezonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birinin beklendiğine dikkati çeken Uygun, "Türk zeytinyağının en büyük pazarlarından biri olan ABD'nin temmuz ayında Türk zeytinyağına yüzde 12,5 ek vergi getirmesi, rekabet gücü düşük olan ihracatçının bu pazara mal satmasını zorlaştırıyor." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 evde yapılıyor: Avrupa'ya satılıyor 'Onlar için önemli'200 evde yapılıyor: Avrupa'ya satılıyor 'Onlar için önemli'
BMW'den yeni rekor: Tek şarjla 1213 kilometre gittiBMW'den yeni rekor: Tek şarjla 1213 kilometre gitti

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.