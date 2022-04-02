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Türkiye'de üçüncü olacak! Trabzon'a dev proje...

02.04.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de deniz dolgusu üzerine yapılacak üçüncü havalimanı Trabzon'da olacak. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, projenin bir ya da iki ay içerisinde netleşeceği bilgisini paylaşırken, "Yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap-işlet-devret gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanını yap-işlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir" diye konuştu.

Türkiye'de üçüncü olacak! Trabzon'a dev proje...

Giresun-Ordu Havalimanı sonrası yapımı süren ve önümüzdeki aylarda hizmete girmesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından 3. olarak deniz dolgusu üzerine havalimanı yine bir Doğu Karadeniz şehri olan Trabzon'a yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanıyla ilgili yeni pist ve havalimanı çalışmasının bir iki ay içerisinde netleşeceğini kaydetti.

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Mevcut olan tek pistin yeterli olmadığını ve yeni havalimanının bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Cora, “Trabzon Havalimanı bölgenin en eski havalimanlarından birisi. Uluslararası havalimanı ve bölgenin ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Şu anda baktığımız zaman yolcu taşıma kapasitesi maksimum seviyede ve yıllık 3,5 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Büyük uçakların havalimanımızı kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır. Yeni bir havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Yeni bir havalimanı yapılması rantabl ve fizibl bir projedir. Trabzon’un bölgesine katkı sağlayacak ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir. Bu manada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyoruz, minnettarız" dedi.

"PROJE BİR İKİ AY İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

Mevcut havalimanı kullanımı devam ederken, herhangi bir hava ulaşımında aksamaya neden olmayacak şekilde yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığını kaydeden Cora, "Eğer mevcut havalimanını deniz dolgusu şeklinde yaptığımızda bunu merkezi bütçeden yapabilirsek mevcut havalimanının bulunduğu yeri de yine lojistik merkez olarak değerlendirme imkanına sahip olacağız. Çünkü mevcut havalimanımız bu ihtiyacı da görebilecek durumdadır, ilerleyen aşamada yeni havalimanı bittiğinde mevcut havalimanı da bu amaçla kullanabiliriz. Yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap-işlet-devret gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanını yap-işlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir. Zannedersem proje bir iki ay içerisinde bu netleşecek ve bununla da ilgili adımlarımızı atmış olacağız” diye konuştu.

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Yeni pist ve havalimanı çalışması kapsamında havalimanının deniz tarafında alt kısmında bulunan Trabzonspor Tesisleri'nin de kamulaştırma alanına dahil olacağını kaydeden Cora, “Trabzonspor Tesisleri kamulaştırılacak ve o şekilde bir dolgu ile beraber olacak. Mevcut alan zaten yeterli olmayacak muhtemelen öne doğru bir genişleme olacak ve Trabzonspor Tesisleri de kamulaştırma sahası içerisinde gözüküyor” şeklinde konuştu.

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