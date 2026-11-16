FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'de yılın 10 ayında 53 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, ocak-ekim döneminde 30 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 53 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

Türkiye'de yılın 10 ayında 53 ilin ihracatı arttı

Bakanlık, ekime ve yılın 10 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 279 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı. İstanbul'u, 3 milyar 773 milyon dolar ve yüzde 17,2 yükselişle Kocaeli, 1 milyar 955 milyon dolar ve yüzde 7,5 artışla Bursa takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 725 milyon 175 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 490 milyon 373 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 434 milyon 62 bin dolarla kazanlar-makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 470 milyon 414 bin dolarla en fazla dış satım yapılan fasıl oldu. Bu faslı, 419 milyon 153 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 320 milyon 278 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

Bursa'nın ihracatında motorlu kara taşıtları, 810 milyon 124 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 291 milyon 291 bin dolarla kazanlar-makineler, 134 milyon 756 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.

İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 454 milyon 54 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 329 milyon 476 bin dolarla Almanya ve 266 milyon 654 bin dolarla Mısır izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 365 milyon 381 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından 345 milyon 419 bin dolarla Almanya ve 186 milyon 372 bin dolarla İtalya geldi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 288 milyon 855 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 274 milyon 265 bin dolarla Fransa, 211 milyon 99 bin dolarla İtalya takip etti.

İHRACATINI TUTAR BAZINDA EN ÇOK ARTIRAN İLLER

Ekimde, yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında Kocaeli 553 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. Kocaeli'yi, 456 milyon dolarla İstanbul, 296 milyon dolarla Mersin izledi.

Ocak-ekim döneminde 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 53 il de dış satımını artırdı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asya borsaları karışık seyrediyorAsya borsaları karışık seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Anahtar Kelimeler:
İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.