Türkiye'deki limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yük elleçlendi

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yükün elleçlendiğini ve deniz ticaretindeki hareketliliği artırarak sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Aynı dönemde elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 2,3 artarak 11,9 milyon TEU'ya ulaştı. Ekimde limanlarımızda 45,2 milyon ton yük ve 1,23 milyon TEU konteyner elleçlendi. Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmak, limanlarımızın kapasitesini ve rekabet gücünü yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır