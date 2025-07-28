FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'den onlarca insan sipariş veriyor: Şirket hakkında inceleme başlatıldı! Güvensiz ürünler, bağımlılık yaratan tasarım, sahte yorum...

AB, Çinli e-ticaret devi Temu hakkında yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Güvensiz ürünler, bağımlılık yaratan tasarımlar ve sahte yorumlar nedeniyle platform ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Türkiye'den onlarca insan sipariş veriyor: Şirket hakkında inceleme başlatıldı! Güvensiz ürünler, bağımlılık yaratan tasarım, sahte yorum...
Çiğdem Sevinç

Avrupa Birliği, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’ya yönelik başlattığı soruşturmayı genişletme kararı aldı. Avrupa Komisyonu, Temu’nun Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) aykırı şekilde, yasa dışı ve güvensiz ürünleri tespit etmede yetersiz kaldığını açıkladı.

Türkiye den onlarca insan sipariş veriyor: Şirket hakkında inceleme başlatıldı! Güvensiz ürünler, bağımlılık yaratan tasarım, sahte yorum... 1

GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Komisyona göre, Temu’nun geçtiğimiz ekim ayında sunduğu risk değerlendirmesi yanıltıcı ve yetersiz bulundu. Test alımları sonucu, bebek oyuncakları ve elektronik ürünler gibi güvenlik riski taşıyan ürünlerin Avrupa’da satışta olduğu tespit edildi.

AB’nin Dijitalleşmeden Sorumlu Komiseri Henna Virkkunen, “Temu, kullanıcı güvenliğine dair sorumluluklarını yerine getirmekten uzak. Avrupa’da tüketici güvenliği tartışmaya açık değildir,” dedi.

Temu ise yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’yla tam iş birliği içinde olduklarını ve sürece ilişkin savunma hakkını kullanacaklarını duyurdu.

Türkiye den onlarca insan sipariş veriyor: Şirket hakkında inceleme başlatıldı! Güvensiz ürünler, bağımlılık yaratan tasarım, sahte yorum... 2

BAĞIMLILIK YAPAN İÇERİKLER

Komisyon ayrıca, Temu’nun kullanıcıları platformda tutmak için bağımlılık yaratan tasarımlar kullandığı, yasa dışı ürün satışını engellemediği ve sahte indirim ile yorumlara göz yumduğu iddialarını da inceliyor.

Platformun Komisyon taleplerini karşılamaması durumunda, küresel cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O çocuk giyim markası ve oda kokusu toplatılıyorO çocuk giyim markası ve oda kokusu toplatılıyor
ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

Anahtar Kelimeler:
Çin Avrupa Birliği TEMU
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

Altında 'Baskı yaratabilir' Piyasalar ABD'ye kilitlendi!

Altında 'Baskı yaratabilir' Piyasalar ABD'ye kilitlendi!

Türk zeytinyağı raflardan toplanıyor!

Türk zeytinyağı raflardan toplanıyor!

Bakan Şimşek "Hızına yetişemiyoruz" diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Hızına yetişemiyoruz" diyerek duyurdu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.