Türkiye'den onlarca insan sipariş veriyor: Şirket hakkında inceleme başlatıldı! Güvensiz ürünler, bağımlılık yaratan tasarım, sahte yorum...

Avrupa Birliği, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’ya yönelik başlattığı soruşturmayı genişletme kararı aldı. Avrupa Komisyonu, Temu’nun Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) aykırı şekilde, yasa dışı ve güvensiz ürünleri tespit etmede yetersiz kaldığını açıkladı.

GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Komisyona göre, Temu’nun geçtiğimiz ekim ayında sunduğu risk değerlendirmesi yanıltıcı ve yetersiz bulundu. Test alımları sonucu, bebek oyuncakları ve elektronik ürünler gibi güvenlik riski taşıyan ürünlerin Avrupa’da satışta olduğu tespit edildi.

AB’nin Dijitalleşmeden Sorumlu Komiseri Henna Virkkunen, “Temu, kullanıcı güvenliğine dair sorumluluklarını yerine getirmekten uzak. Avrupa’da tüketici güvenliği tartışmaya açık değildir,” dedi.

Temu ise yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’yla tam iş birliği içinde olduklarını ve sürece ilişkin savunma hakkını kullanacaklarını duyurdu.

BAĞIMLILIK YAPAN İÇERİKLER

Komisyon ayrıca, Temu’nun kullanıcıları platformda tutmak için bağımlılık yaratan tasarımlar kullandığı, yasa dışı ürün satışını engellemediği ve sahte indirim ile yorumlara göz yumduğu iddialarını da inceliyor.

Platformun Komisyon taleplerini karşılamaması durumunda, küresel cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.