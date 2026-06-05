FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye havacılıkta zirveye uçuyor: Uçuş trafiği ikiye katlandı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde günlük ortalama 5 bin 200 uçuş gerçekleştirildiğini, İstanbul Havalimanı'nın ise rekor kırdığını açıkladı.

Türkiye havacılıkta zirveye uçuyor: Uçuş trafiği ikiye katlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelinde günlük ortalama 5 bin 200 uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, son 10 günlük süreçte ulaşılan uçuş trafiğinin 2000'li yıllardaki günlük ortalamanın iki katını geçtiğini söyledi. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın 31 Mayıs'ta 1730 uçuşla açıldığı günden bu yana en yoğun gününü yaşadığını açıkladı.

GÜMÜŞHANE- BAYBURT HAVALİMANI'NDA İNCELEME

Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada havacılık sektörünün ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimindeki kritik rolüne dikkat çeken Uraloğlu, uçakların yalnızca mesafeleri kısaltmadığını, aynı zamanda toplumlar arasında görünmez köprüler kurduğunu ifade etti.

Havalimanlarının modern dünyanın can damarı ve ekonomilerin nabzı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avantajlı coğrafi konumumuz, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline getirmeye son derece elverişlidir." dedi.

HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen politikalar sayesinde Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir seviyeye ulaştığını belirten Uraloğlu, ülkede halen 58 aktif havalimanının hizmet verdiğini söyledi. Yapımı süren Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60'a yükseleceğini kaydeden Uraloğlu, Türkiye'nin dış hatlarda ise 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye havacılıkta zirveye uçuyor: Uçuş trafiği ikiye katlandı 1

BAYRAMDA 7,6 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Kurban Bayramı döneminde hava ulaşımında yoğunluk yaşandığını belirten Uraloğlu, 22-31 Mayıs tarihleri arasında dikkat çekici rakamlara ulaşıldığını söyledi. Son 10 günlük dönemde günlük ortalama 5 bin 200 uçuş gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, bu rakamın 2000'li yıllardaki Türkiye ortalamasının iki katından fazla olduğunu dile getirdi. Aynı dönemde toplam 51 bin 962 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, 7 milyon 617 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

İSTANBUŞ HAVALİMANI'NDA TARİHİ REKOR

İstanbul Havalimanı'nın bayram sürecinde önemli bir rekora imza attığını belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle 31 Mayıs tarihinde İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuşla, açıldığı günden bu yana en yoğun hava trafiğine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Ancak bu tek rekorumuz değildi. Kurban Bayramı sürecinde bir kez daha gördük ki ulaştırma altyapısına yaptığımız büyük yatırımlar, yalnızca yol ve köprülerden ibaret değil; milletimizin hayatına doğrudan dokunan, ekonomiyi canlandıran ve toplumsal birlikteliği güçlendiren eserlerdir."

OTOYOL VE KÖPRÜLERDE YOĞUN TRAFİK

Bayram döneminde kara yolu ulaşımında da yoğun hareketlilik yaşandığını belirten Uraloğlu, aynı süreçte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 189 binden fazla aracın geçtiğini açıkladı. Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu'nda da benzer yoğunlukların görüldüğünü ifade eden Uraloğlu, bu verilerin ulaştırma yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye havacılıkta zirveye uçuyor: Uçuş trafiği ikiye katlandı 2

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI BU YIL HİZMETE GİRECEK

Doğu Karadeniz'de Türkiye'nin beşinci bölgesel havalimanının inşa edildiğini belirten Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Havalimanının Gümüşhane'ye 59 kilometre, Bayburt'a ise 42 kilometre uzaklıkta stratejik bir noktada yükseldiğini belirten Uraloğlu, tesisin yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını söyledi. Uraloğlu, havalimanının bu yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

KÖSE YOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Bölgedeki ulaşım yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, başta Kop Tüneli olmak üzere birçok önemli projede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Köse yolu projesine ilişkin ortaya atılan iddialara da değinen Uraloğlu, projeden vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Biz yapacağımız Köse yolundan vazgeçmiş değiliz. Bazı spekülasyonlar olduğunu duyuyorum. Bunu özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Allahü teala inşallah bu eseri tamamlayıp hep birlikte kullanmayı ve görmeyi bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun incelemelerine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ile belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktıMemur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı
Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Haziran 2026 kira artış oranıKira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Haziran 2026 kira artış oranı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı havacılık ulaştırma ve altyapı bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.