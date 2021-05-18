Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin alt sektörlerinden "iki tekerlekli taşıt" alanında üretici firmaların ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği dış satım, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,77 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemindeki 3 aylık ihracat performansı yine geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 81,4 artan imalatçılar bu başarıyı geçen ay da sürdürdü. Bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı Ocak-Nisan 2021'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94,5 artarak 22 milyon 551 bin dolardan 43 milyon 872 bin dolara çıktı.

4 AYLIK İHRACAT PERFORMANSINDA İLK 3 ÜLKE

Ocak-nisan döneminde miktar bazında en fazla ihracatı Finlandiya'ya yapan sektör temsilcileri, bu ülkeye dış satımı 2020'nin ilk 4 ayına göre yüzde 17,28 yükselterek 7 milyon 286 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin genel otomotiv ihracatında da önemli paya sahip Fransa'ya gerçekleştirilen iki tekerlekli taşıt ihracatı da yine aynı dönemde yüzde 110,73 artışla 2 milyon 888 bin dolardan, 6 milyon 86 bin dolara çıktı.