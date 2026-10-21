Türkiye Innovation Week 2026'da İnovaLİG Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşmaları arasında yer alan Türkiye Innovation Week 2026 (Türkiye İnovasyon Haftası-TIW26) ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik kapsamında İnovaLİG Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

İNOVASYONDA ÜST ÜSTE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

Asis Otomasyon, İnovaLİG 2025’te İnovasyon Döngüsü, 2026’da ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Asis Otomasyon Genel Müdürü Yusuf Kaya, İnovaLİG 2026’da İnovasyon Stratejisi kategorisinde kazanılan Türkiye birinciliği ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan aldı.

"KENDİMİZİ SÜREKLİ YENİLEMELİYİZ"

Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bugün inovasyonu üretime taşıyan firmaların ödüllendirileceğini belirterek, artık ürünü bir kez geliştirmenin yeterli olmadığını, onu her gün yeniden düşünmek ve iyileştirmek gerektiğini söyledi.

Gültepe, "Biz de kalıcı rekabet için değişimin hızına ayak uydurmak zorundayız. Çünkü müşteri her zaman bir öncekinden daha iyisini bekliyor. Daha yenisini, daha hızlısını, daha inovatif olanı ve uygun fiyatla istiyor. Dolayısıyla kendimizi sürekli yenilemeliyiz. Yüksek teknolojiyi, AR-GE'yi, inovasyonu daha çok işin içine katmalıyız." diye konuştu.

"İNOVASYON, ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDAKİ FİRMALARIMIZDA KARŞILIK BULUYOR"

TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatının değer bazında yüzde 40'ını orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin oluşturduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki kategoride iyi bir yerdeyiz. Yüksek teknolojide ise katedeceğimiz daha uzun bir yolumuz var. Bu bilinçle teknolojiyi üreten ve kullanan firmalarımızın sayısını artırmak, geliştirdiğimiz yenilikleri rekabetçiliğimizi güçlendirmek için kullanmak istiyoruz. Biz inovasyonu tek seferlik başarıdan ibaret görmüyoruz. Yenilenmeyi firmalarımızın çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz. İnovaLİG tam da bunu yapıyor. Firmalarımız inovasyon kapasitelerini düzenli olarak ölçüyor. Başarı üründen çok inovasyon yönetimi üzerinden değerlendiriliyor. Firmalarımız kapsamlı bir yaklaşımla stratejilerinden kültürüne kadar kendisini ölçebiliyor ve yıldan yıla gelişimlerini takip edebiliyor."

Gültepe, bu yıl yarışmaya başvurulardaki artışa işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"İnovaLİG'e 2014'te 460 firmayla başlamıştık. Bu yıl ise 70 ilimizden 2 bin 641 firma başvurdu. Burada 70 ilin altını çizmek isterim. İnovaLİG bu anlamda Türkiye'nin her köşesine yayılan bir inovasyon seferberliğine dönüştü. Artık inovasyonun yalnızca büyük şehirlerimizde değil Anadolu'nun dört bir yanındaki firmalarımızda da karşılık bulduğunu görüyoruz. Katılan her firmamız çok kıymetli bir değerleme raporu almaya hak kazanıyor. Dolayısıyla İnovaLİG'in kaybedeni hiçbir zaman olmadı."

Gültepe, ödüllerini alacak şampiyonların inovasyonu üretimin bir parçasına dönüştürerek fark yarattığını belirterek, bu yolda firmaların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İNOVALİG ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Açılış konuşmalarının ardından İnovaLİG Ödülleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Mustafa Gültepe tarafından sahiplerine verildi.

"Büyük Ölçekli İşletmeler" alanında Kipaş Tekstil "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde, ROKETSAN "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde, Borçelik "İnovasyon Döngüsü" kategorisinde, Termo Isı Sistemleri "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde, Gemak Gemi ise "İnovasyon Sonuçları" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

"KOBİ Ölçeği" alanında ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Asis Otomasyon, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü'nde Solimpeks Enerji, İnovasyon Döngüsü'nde Chef Seasons, İnovasyon Kaynakları'nda VSY Biyoteknoloji, İnovasyon Sonuçları'nda ise Semikal Teknoloji birinci oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır