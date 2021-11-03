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Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi! Ete zam gelecek mi?

03.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zam beklenmediğini belirterek, pandemide et satışının yüzde 30-40 oranında düştüğünü kaydetti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi! Ete zam gelecek mi?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemiden dolayı tüm ürünlere yüzde yüze yakın zam gelmesine rağmen iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğine dikkat çekti.

Üreticinin hayvanları beslemede kullandığı yemin zamlanmasından yakınan Yardımcı, “Çoğu üretici bu durumdan zarar ediyor. Biz 2 yıldır fırsatçılık yapmadık ete zam olmadı. Et yine ucuz, 4-5 lira arasında bir zam geldi ama bu büyük bir maliyet değil. 70-80 lira arasında etin fiyatı değişiyor. Pirzola, bonfile, antrikotu görüyorlar. Vatandaşın tüketeceği kuşbaşı ile kıyma. Onlara da gelen 4-5 liralık zam anormal bir durum değil. Yine et ucuz” diye konuştu.

'YEM FİYATLARI YÜKSEK'

Yem fiyatlarının yüksek olmasının üreticiyi zorladığını dile getiren Yardımcı, "Bizim önce ele almamız gerek şey süttür, bugün üreticinin sütünün fiyatı sudan ucuz. Üreticinin sütü para etmezse, inek ve dana olmaz. Dana olmazsa et olmaz” dedi.

'FIRSATÇILIK YAPMADIK'

Türkiye’de yokluk olmadığını ama fiyatların da artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Osman Yardımcı şöyle konuştu: “Kasapların bugüne kadar hiç sesi çıkmadı. Pandemide bile zam yapmadık. Maliyette artış var. Pandemide iş yaptık ama 250 kilo et satıyorduk 100’e düştük. Tüm masraflarımız 100 kilonun üzerine geldi. Biz kar etmedik ama fırsatçılık da yapmadık. Bıçak kemiğe dayandığı için 4-5 lira zam yaptık.”

'ÜLKEMİZİN ET SIKINTISI YOK'

Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zammın öngörülmediğini belirterek, bu yılın zamsız kapanacağının altını çizdi.
Şu an üreticinin sattığı malın yerine yenisini koymakta zorlandığına değinen Osman Yardımcı, “Üreticinin şu an aldığı hayvan, et fiyatından pahalı duruma geldi. Süt para etmediği zaman inekler kesime gitti. İnekler kesilince dana gelmedi. Dana olmayınca bu sektör daralmaya gitti. Et kıtlığımı var, hayır yok. Girdiler yüksek olduğu için fiyat yükselecek. Türkiye’nin et sıkıntısı yok” diye konuştu.

'ET UCUZ'

Aile işletmeciliğinin desteklenmesi gerektiğini bildiren Yardımcı, “Bir an önce tedbir almamız gerekir. Ülkemizde her şeye zam gelir bir şey olmaz. Ete küçük bir zam gelir dünya ayağa kalkar. Sektörü, ekonomiyi et belirlemiyor. 1 kilo tatlı 150 lira oldu. Etin kilosu 75 lira ucuz, ben kendi açımdan söylüyorum” ifadelerine yer verdi.

'DÜŞÜŞ VAR'

Et tüketiminde ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden Yardımcı, "Pandemide de et satışlarımız oldu ama oranlarsak en az yüzde 30-40 düşüş var" dedi. Yardımcı, ette KDV’nin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

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