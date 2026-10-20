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"Türkiye Netanyahu'nun kırmızı çizgisini kabul etti geri durdu" dedi! Araştırdık orada da TERA çıktı

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Son günlerde Azerbaycan'da devlet okullarındaki başörtüsü yasağı sonrasında kamuoyundaki tartışma devam ediyor. Azerbaycan, eleştirileri iç işlerine müdahale olarak değerlendirip laiklik vurgusu yaparken Hakan Fidan hakkında yapılan son haberler ise tepki çekti. Ankara süreci yakından takip ediyor. Bu akşam sosyal medyada gündem olan bir paylaşımın ardından ise milyarlık vurgun yapan TERA çıktı.

Azerbaycan'da yaşanan başörtüsü yasağı sonrası Türkiye'den bu duruma tepkiler yükselince Azerbaycan kamuoyu ve milletvekilleri Türkiye'yi iç işlerine karışmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde "Kardeşim Aliyev" diyerek birlik mesajı verdi. Azerbaycan kamuoyunda Türkiye konusundaki yayınlar devam ediyor. Ankara süreci yakından takip ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM: "SEN ÖNCE İSRAİL İLE SAVAŞA KARAR VER SONRA AZERBAYCAN'A SOR"

"Ulusal Güvenlik ve Savunma Strateji" alanında yayınlar yapan M5 Dergi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Ardan Zentürk'ün son tweetinde yazdıkları gündem oldu. Türkiye'nin Suriye'de Netanyahu'nun kırmızı çizgisini kabul ettiğini ifade eden Ardan Zentürk; "Türkiye geri durdu. Sen önce İsrail ile savaşa bir karar ver sonra Azerbaycan'a sor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Netanyahu nun kırmızı çizgisini kabul etti geri durdu" dedi! Araştırdık orada da TERA çıktı 1

M5 DERGİ VE MİLYARLIK VURGUNCU TERA'NIN BAĞLANTISI

M5 Dergi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi şu anda TERA vurgununda tutuklu bulunan Abdülkadir Özkan! Abdülkadir Özkan'in savunma sanayi ticaretinde de aktif rol aldığı ifade ediliyordu. TERA Yönetim Kurulu üyesi olan Abdülkadir Özkan; 24 Eylül 2026'da fon dolandırıcılığından tutuklandı!

TERA'DA DA VAR M5 DERGİ'DE DE

İŞTE M5 DERGİ'NİN KÜNYESİ

"Türkiye Netanyahu nun kırmızı çizgisini kabul etti geri durdu" dedi! Araştırdık orada da TERA çıktı 2

FON VURGUNUNDAN 3 AY ÖNCE M5'E "HAYALİ" RÖPORTAJ

Çok değil fon şeytanlığı patlamadan 3 ay önce Emre Tezmen, M5 dergiye konuşarak "TERA savunma sanayiinde kalıcı aktör alacak" ifadelerini kullanmıştı. Devamı da var:

Röportajı yapan kişinin; "Emre Bey, son günlerde TERA Holding’in savunma sanayiinde yaptığı yatırımların finansal amaçlı olduğu, firmaların değerini yükselttikten sonra exit yapılacağına ilişkin iddialar gündeme geliyor. Bu iddialar doğru mu?" sorusuna Emre Tezmen;

"Kesinlikle doğru değil. TERA Grubu, stratejik gördüğü alanlarda yatırım yaparak faaliyet gösterdiği sektörlerde uzun vadeli bir vizyonla kalıcı değer üretme anlayışıyla hareket etmektedir. Savunma sanayiindeki yatırımlarımızı da bu yaklaşımla gerçekleştirdik. Sektörde kalıcı bir aktör olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." yanıtını veriyor.

"Türkiye Netanyahu nun kırmızı çizgisini kabul etti geri durdu" dedi! Araştırdık orada da TERA çıktı 3

ARDAN ZENTÜRK: "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANMADI KARDEŞİM EĞİTİME LAİKLİK EKLENDİ"

Azerbaycan TV ve dijital mecra kanallarının yayınlarına katılan Ardan Zentürk; "Azerbaycan laikliği benimseyen bir ülkedir. Azerbaycan'ın iç işlerine karışmak doğru değil. Azerbaycan'da başörtüsü yasaklanmamış kardeşim. Herkes bilerek konuşsun. Kanun değişikliği sonrası eğitime millilik ve laiklik eklendi helal olsun. Gençlere bu öğretilecek. Gençleri cemaatlerin eline bırakamayız bu kadar net."

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Anahtar Kelimeler:
tera yatırım
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