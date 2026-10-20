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Türkiye’nin 81 iline yayılmıştı! Zorlu Enerji hisselerini devrediyor

Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj ağı Electrip Global Limited’deki yüzde 41,28’lik hissesini 147,6 milyon dolar karşılığında devretmek için anlaşma imzaladı. 81 ilde hizmet veren ZES ağıyla ilgili gelişmenin ayrıntıları belli oldu.

Türkiye’nin 81 iline yayılmıştı! Zorlu Enerji hisselerini devrediyor
Aleyna Türkmen

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj sektöründeki yatırımlarından biri olan Electrip Global Limited’deki hisselerini devretmek üzere anlaşma imzaladı. Yüzde 41,28’lik payın 147 milyon 619 bin 178 dolar karşılığında devredilmesi planlanırken satıştan sağlanacak kaynağın finansal yükümlülüklerin ödenmesi ve yeni yatırımların finansmanında kullanılması öngörülüyor.

HİSSELERİN YENİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimle Electrip Global Limited bünyesindeki hisselerinin tamamının devri için anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin yüzde 41,28’lik payını kapsayan satışın alıcıları, Kuveyt Yatırım Otoritesi ve Wren House Infrastructure LP ortaklığı oldu.

19 Ekim’de imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında işlemin 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Devir işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Zorlu Enerji’nin Electrip Global Limited’deki ortaklık ilişkisi sona erecek.

SATIŞTAN 147 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR BEKLENİYOR

Anlaşmanın toplam bedeli 147 milyon 619 bin 178 dolar olarak açıklandı. Ödemenin peşin yapılması kararlaştırılırken elde edilecek gelirin kullanım alanları da belirlendi.

Buna göre satıştan sağlanacak kaynağın bir bölümünün yeni yatırım harcamalarının finansmanına ayrılması, kalan bölümünün ise finansal yükümlülüklerin geri ödenmesinde değerlendirilmesi planlanıyor. İşlemden kaynaklanacak kâr veya zararın, şirketin 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporlarında netleşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 81 iline yayılmıştı! Zorlu Enerji hisselerini devrediyor 1

ZES TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE HİZMET VERİYOR

Satış anlaşmasının merkezinde, Türkiye’de Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla bilinen elektrikli araç şarj ağı bulunuyor. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren ağ, 1.800’den fazla noktada hizmet veriyor.

Zorlu Enerji’nin Electrip Global Limited’deki paylarını devretmesiyle şirketin bu alandaki iştirak ilişkisi sona erecek. Ancak hisse devri, ZES şarj istasyonlarının kapanacağı veya hizmet vermeyi bırakacağı anlamına gelmiyor. Ağın operasyonel geleceği, devir sonrasında yeni yatırımcıların yönetim stratejisi doğrultusunda şekillenecek.

OTEL VE MADEN SAHALARININ ARDINDAN YENİ SATIŞ

Zorlu Holding’in Electrip Global Limited’deki hisselerini devretme kararı, grubun son dönemdeki varlık satışlarına bir yenisini ekledi. Holding daha önce Trabzon’daki otel yatırımını ve Manisa’nın Gördes ilçesindeki maden sahalarını elden çıkarmıştı.

Finansal kaynakların yönetimi ve yeni yatırımların finansmanı açısından önem taşıyan son anlaşmayla birlikte Zorlu Enerji’nin elektrikli araç şarj sektöründeki ortaklığı da sona ermiş olacak.

Türkiye’nin 81 iline yayılmıştı! Zorlu Enerji hisselerini devrediyor 2
Türkiye’nin 81 iline yayılmıştı! Zorlu Enerji hisselerini devrediyor 3

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç Zorlu Holding hisse
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