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Türkiye'nin 9 aylık makine ihracatı 21,3 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye'nin makine ihracatı, yılın 9 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 21,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye'nin 9 aylık makine ihracatı 21,3 milyar dolarla rekor kırdı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre serbest bölgeler dahil makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, ocak-eylül döneminde 21,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu dönemde miktar bazında yüzde 6 gerileme yaşanırken kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı 8,7 dolara yükseldi. Miktar bazındaki gerilemeye rağmen birim fiyatlardaki artış, 9 aylık dönemde ihracatın rekor seviyeye ulaşmasını sağladı.

Ocak-eylül döneminde en yüksek makine ihracatı, yüzde 8,7 artışla 2,5 milyar dolara ulaşılan Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi yüzde 27,6 artış ve 1,8 milyar dolarla ABD izledi.

Yılın 9 ayında sektörde en çok ihracat yapılan ürün grubu, 1,8 milyar dolarla "içten yanmalı motor ve aksamları" oldu. "İnşaat ve madencilik makineleri", "pompalar ve kompresörler", "yıkama ve kurutma makineleri", "traktörler, tarım ve ormancılık makineleri" ile "türbin, turbojet ve hidrolik silindirler" alt dallarında da 1 milyar dolar eşiği aşıldı.

Yıllıklandırılmış makine ihracatı 28,8 milyar dolara yükselirken makine ithalatı aynı dönemde yüzde 4,6 artışla 47 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

"ÇİN'İN İHRACAT ARTIŞI KÜRESEL REKABETİ VE FİYAT BASKISINI ARTIRIYOR"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, AA muhabirine, küresel büyüme beklentilerinin gerilediği bu yıl uluslararası ticarette rekabetin derinleştiğini belirterek, Çin'in ihracatını eylülde yıllık bazda yüzde 36 artırmasının küresel ölçekte fiyat baskısını yükselttiğini söyledi.

AB'nin Çin ile mal ticareti açığının 2026'nın ilk yarısında 200 milyar avroya ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, Avrupa sanayisinin ithalata karşı ticaret savunma araçlarının güçlendirilmesini ve ürün standartlarının daha sıkı denetlenmesini istediğini anımsattı.

Yılmaz, AB'nin net sıfır teknoloji ürünlerinde Avrupa'da üretim şartı getirmeyi öngören "Made in EU" yaklaşımının zamanla otomotiv dışındaki sektörleri de kapsayabileceğinin altını çizerek, bu durumun yatırımların üretim şartlarını karşılayabilen ülkelere yönelmesine yol açabileceğine işaret etti.

"AB DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI GECİKMEDEN YÜRÜTÜLMELİ"

Sevda Kayhan Yılmaz, AB'nin makinelere ilişkin tüzüğü esas alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin önemini vurgulayarak, bağlantılı AB düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarının da gecikmeden yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yönetmeliğin imalatçıların ürün güvenliği ve teknik mevzuata uygunluk sorumluluklarını genişlettiğini dile getiren Yılmaz, firmaların yeni gerekliliklere yönelik somut uyum planları hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Yönetmeliğin bir bölümünün geçen hafta yürürlüğe girdiğini, diğer maddelerinin ise Ocak 2027'de yürürlüğe gireceğini anlatan Yılmaz, uyum sürecinin kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülmesi, sektörel kuruluşlar ve meslek örgütlerinin teknik bilgi ve deneyimlerini kamu kurumlarıyla paylaşmaları gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Siber Dayanıklılık Tüzüğü ve Veri Tüzüğü gibi AB düzenlemelerinin Türkiye'de uygulanabilirliğinin, bu düzenlemelere uyum için ulusal mevzuatta yapılması gereken değişikliklerin ve AB pazarına ürün sunan firmalara getireceği yükümlülüklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerde tüzüklerin doğrudan uygulandığına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de AB düzenlemelerinin ulusal hukuka aktarılması için gerekli mevzuat çalışmalarının gecikmeden tamamlanması gerekiyor. Zamanında atılacak adımlar ve mevzuat uyumu, yasal yükümlülüklerin karşılanmasının yanı sıra ürün kalitesinin, müşteri güveninin ve Türk makine sektörünün Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunmasına da katkı sağlayacak."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat makine
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