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Türkiye'nin göç haritası değişti! En çok göç veren il belli oldu

TÜİK'in 2025 İç Göç İstatistikleri'ne göre, geçen yıl Türkiye'de 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. En fazla göçü İstanbul alırken, en yoğun hareketlilik 20-24 yaş grubunda görüldü.

Türkiye'nin göç haritası değişti! En çok göç veren il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin İç Göç İstatistikleri bültenini yayımladı. Verilere göre, 2025 yılında Türkiye'de iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Göç eden nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

2008 yılında yüzde 3,18 seviyesinde olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içerisinde inişli çıkışlı bir seyir izledikten sonra 2025'te yüzde 2,87 olarak kaydedildi.

Türkiye nin göç haritası değişti! En çok göç veren il belli oldu 1

İSTANBUL HEM EN ÇOK GÖÇ ALAN HEM DE EN ÇOK GÖÇ VEREN İL

İller bazında değerlendirildiğinde, İstanbul 329 bin 912 kişiyle en fazla göç alan şehir oldu. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara ve 106 bin 83 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 4 bin 914 kişiyle Ardahan, 5 bin 64 kişiyle Bayburt ve 6 bin 78 kişiyle Tunceli olarak sıralandı.

Göç veren iller arasında da ilk sırada 371 bin 258 kişiyle İstanbul yer aldı. İstanbul'un ardından 145 bin 661 kişiyle Ankara ve 98 bin 728 kişiyle İzmir geldi. En az göç veren iller ise 5 bin 916 kişiyle Ardahan, 6 bin 388 kişiyle Bayburt ve 7 bin 558 kişiyle Tunceli oldu.

EN HAREKETLİ YAŞ GRUBU 20-24 YAŞ

Geçen yıl iller arasındaki en yoğun göç hareketi 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'i erkek, yüzde 58,5'i ise kadınlardan oluştu.

2025 yılında iller arasında göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişinin 564 bin 114'ü, hanedeki fertlerden birine bağlı olarak yer değiştirdi. Bunun yanı sıra 510 bin 226 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişi ise eğitim nedeniyle başka bir ile taşındı.

Türkiye nin göç haritası değişti! En çok göç veren il belli oldu 2

GÖÇÜN EN ÖNEMLİ NEDENLERİ BELLİ OLDU

Cinsiyete göre göç nedenleri incelendiğinde, erkeklerde en önemli neden 253 bin 93 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olarak öne çıktı. Kadınlarda ise ilk sırada 334 bin 900 kişiyle hanedeki fertlerden birine bağımlı göç yer aldı.

Erkeklerde hanedeki fertlerden birine bağlı göç ile tayin/iş değişikliği öne çıkan diğer nedenler arasında bulunurken, kadınlarda eğitim ve daha iyi konut ile yaşam koşulları önemli göç sebepleri olarak dikkat çekti.

En fazla göç hareketliliğinin görüldüğü 20-24 yaş grubunda ise en önemli göç nedeni eğitim oldu. Bu yaş grubunda 179 bin 612 kişi eğitim, 75 bin 591 kişi işe başlamak veya iş bulmak, 42 bin 391 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle iller arasında yer değiştirdi.

Öte yandan TÜİK, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başka illere göç eden ve daha sonra deprem öncesindeki ikamet ettikleri şehirlere dönen kişileri, istatistiklerde "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye göç nüfus tüik
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