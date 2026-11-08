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Türkiye'nin hububat, bakliyat ve mamulleri ihracatı 10 ayda 9,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin hububat, bakliyat ve mamulleri ihracatı 10 ayda 9,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, sektörün ekim ayı ihracatı 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artış gösteren ayçiçek yağı ihracatı, 1 milyar doları aşarak ilk sırada yer aldı.

AYÇİÇEK YAĞI İHRACATTA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu dönemde çikolata ve kakao bazlı ürünlerden 886,5 milyon dolar, tatlı bisküvi ve gofretlerden 859,3 milyon dolar, makarnadan ise 847,5 milyon dolar gelir elde edildi.

Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke, 1,2 milyar dolar ve yüzde 12,5 payla Irak oldu. Irak'ı 735,8 milyon dolarla ABD takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, küresel tarım piyasalarında arz ve ticaret koşullarının ürünlere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

TARIMSAL ÜRETİM VE HAM MADDE TEDARİĞİ VURGUSU

Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin gıda sanayisi açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Uysallı, şunları kaydetti:

"Buğday, arpa ve ayçiçeğinde üretim tahminlerinde görülen artış, un, makarna, irmik, yem ve bitkisel yağ sanayilerimiz açısından önemli bir yerli ham madde imkanı sunuyor. Bununla birlikte, üretimdeki artışı bütün ham madde ihtiyaçlarımızın karşılandığı şeklinde değerlendirmek doğru değil. Dolayısıyla rekabet gücümüzü geliştirirken bir yandan tarımsal üretim kapasitemizi artırmalı, diğer yandan sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddelere uluslararası piyasalardan uygun koşullarda ve kesintisiz erişimini sağlayan tedarik yapısını korumalıyız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Hububat
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