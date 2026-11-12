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Türkiye'nin köklü gıda markası Özsüt'te mali kriz! Konkordato kararı çıktı

Özsüt'ün franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Türkiye'nin köklü gıda markası Özsüt'te mali kriz! Konkordato kararı çıktı
Aleyna Türkmen

Türkiye'nin köklü tatlı ve unlu mamuller markalarından Özsüt'ün franchise işletmelerini yöneten STP Gıda, mali yükümlülüklerini yerine getirmekte yaşadığı güçlüklerin ardından konkordato sürecine girdi. Şirketin başvurusu üzerine İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, hem STP Gıda hem de Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Kararla birlikte şirketin mal varlıklarının devrine yönelik de kısıtlama getirildi.

1938 yılında İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda başlayan Özsüt markasının 88 yıllık geçmişine rağmen, franchise operasyonlarını yürüten şirket son dönemde ekonomik sorunlarla gündeme geliyordu. Bazı mağazaların faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanların ücretlerinin ödenmesinde yaşanan aksaklıklar, STP Gıda'nın mali tablosundaki sorunların öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Türkiye nin köklü gıda markası Özsüt te mali kriz! Konkordato kararı çıktı 1

STP GIDA VE ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Konkordato dosyasını ele alan İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmek üzere STP Gıda ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 ay süreli geçici mühlet uygulanmasına karar verdi.

Mahkemenin inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla aldığı karar doğrultusunda STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu içinse bir kişilik geçici konkordato komiser heyeti oluşturuldu.

Türkiye nin köklü gıda markası Özsüt te mali kriz! Konkordato kararı çıktı 2

İCRA İŞLEMLERİ DURDURULDU, VARLIKLARIN SATIŞINA ENGEL GELDİ

Geçici mühlet kapsamında davacılara karşı yeni icra takiplerinin başlatılması önlenirken, devam eden icra işlemleri de durduruldu. Böylece konkordato incelemesi boyunca şirketin mali durumunun korunmasına yönelik tedbirler devreye alındı.

Mahkemenin kararında mal varlıklarına ilişkin sınırlamalar da yer aldı. Buna göre taşınmazların, araçların ve üretim ekipmanlarının devredilmesi yasaklandı. Rehinli malların satışının gerçekleştirilmesinin de önüne geçildi.

KONKORDATO DOSYASINDA YENİ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

STP Gıda ve İbrahim Urlulu hakkındaki konkordato davasında bir sonraki duruşmanın tarihi de açıklandı. Mahkeme, dosyanın yeniden ele alınacağı duruşmayı 22 Ocak 2027 günü saat 14.30'a bıraktı.

Özsüt, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki şubeleriyle de geniş bir işletme ağına sahip. Markanın franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda'nın konkordato başvurusuyla başlayan mali yeniden yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, gıda ve perakende sektöründeki gelişmeler açısından yakından izleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tatlıcı Konkordato
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