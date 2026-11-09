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Türkiye'nin köklü giyim markası Sarar'da hisse krizi! İflas takibi başlatıldı

80 yıllık geçmişe sahip Sarar'da aile içi ortaklık krizi yargıya taşındı. Kurucu ortak Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, hisse ve gelir paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle üç aile üyesi hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

Türkiye'nin köklü giyim markası Sarar'da hisse krizi! İflas takibi başlatıldı

Türkiye'nin köklü hazır giyim markalarından Sarar'da aile üyeleri arasındaki ortaklık ve alacak anlaşmazlığı yargıya taşındı. Eskişehir merkezli grupta, kurucu ortaklardan merhum Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, şirket gelirlerinden kendisine düşen payın verilmediğini öne sürerek üç aile üyesi hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

Türkiye nin köklü giyim markası Sarar da hisse krizi! İflas takibi başlatıldı 1

1944 yılında Hacı Abdurrahman Sarar tarafından Eskişehir çarşısında kurulan marka, yıllar içerisinde farklı sektörlere yayılan büyük bir gruba dönüştü. Cemalettin, Celaleddin ve Sebahattin Sarar kardeşlerin eşit ortaklığıyla büyüyen grup; hazır giyim, otomotiv, sigortacılık ve bilişim başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren yedi şirketten oluşuyor. 28 ülkeye ihracat gerçekleştiren grupta, yönetim ve ortaklık yapısına ilişkin hukuki mücadele ise devam ediyor.

Türkiye nin köklü giyim markası Sarar da hisse krizi! İflas takibi başlatıldı 2

YEDİ ŞİRKETTEKİ HİSSELERİN DEVRİ TARTIŞMA YARATTI

Dosyadaki belgelere göre, 30 Kasım 2022'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) merkezde saat 10.00 itibarıyla peş peşe yedi yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Çocuğu bulunmayan kurucu ortak Cemalettin Sarar, bu toplantılarda yedi şirketteki hisselerinin neredeyse tamamını yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar'a eşit şekilde devretti.

Devir işlemlerinde hisselerin nominal değerleri esas alınırken, belirlenen bedellerin ödendiğini gösteren herhangi bir belgenin dosyada bulunmadığı belirtildi. Sağ elinin kırık olması nedeniyle Cemalettin Sarar'ın kararları imzalamak yerine sol başparmak izini kullandığı kaydedildi. Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar ise alınan yedi kararın tamamına, hisse devirlerinin batıl ve geçersiz olduğu yönünde şerh koydu.

Devirlerin tamamlanmasıyla Sebahattin Sarar ve iki kızı, yedi şirketin tamamında çoğunluk hisselerini elde etti. Böylece üç kardeşin ortak emeğiyle büyüttüğü şirketler grubunda yönetim kontrolü tek bir aile kolunda toplandı.

Türkiye nin köklü giyim markası Sarar da hisse krizi! İflas takibi başlatıldı 3

KURUCU ORTAĞIN VEFATININ ARDINDAN SÜREÇ DEĞİŞTİ

Hisse devirlerinden sonra kurucu ortaklardan Celaleddin Sarar, 8 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Sarar'ın şirketteki payları eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar'a miras kaldı.

Diğer kurucu ortak Cemalettin Sarar hakkında ise Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kısıtlama davası açıldı ve kendisine vasi atandı. Bu gelişmeler, aile içerisindeki ortaklık yapısına ilişkin hukuki sürecin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.

Türkiye nin köklü giyim markası Sarar da hisse krizi! İflas takibi başlatıldı 4

SARAR AİLESİNDE ALACAK ANLAŞMAZLIĞI YARGIYA TAŞINDI

Babası Celaleddin Sarar'dan kendisine kalan hisseler nedeniyle hak sahibi olduğunu belirten Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklıklardan ve malvarlıklarından elde edilen gelirlerin diğer ortaklarla paylaşılmadığını, söz konusu kazançların zimmete geçirildiğini iddia etti.

Bu iddialar doğrultusunda harekete geçen Ali Emre Sarar, babasından kendisine intikal eden hisselere karşılık gelen alacakların tahsil edilmesi amacıyla Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

Sarar Grubu'ndaki hisse devirleri, ortaklık hakları ve alacak iddialarına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hazır giyim tekstil fabrikası
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