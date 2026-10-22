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Türkiye'nin pizza devi Little Caesars satıldı! İşte yeni sahibi...

Dinçerler Group, Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunu satın aldı. Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler "Önceliğimiz Little Caesars Pizza'nın global standartlarını Türkiye'de her noktada aynı güç ve tutarlılıkla yaşatmak" dedi

Türkiye'nin pizza devi Little Caesars satıldı! İşte yeni sahibi...
Cansu Çamcı

Dinçerler Group, Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunu devraldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurumu’nun onayının ardından anlaşma, ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde atılan imzalarla resmen tamamlandı.

Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki münhasır temsilcilik anlaşması, Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ve Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler’in katıldığı Detroit’teki şirket merkezinde düzenlenen törenle imzalandı.

Türkiye nin pizza devi Little Caesars satıldı! İşte yeni sahibi... 1

"YENİ BİR BÜYÜME İVMESİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Dinçerler Group CEO’su Dinçerler, “Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery ile global markaları Türkiye’de ölçeklendirme konusunda güçlü bir deneyim kazandık. Mağazacılıktan üretime, tedarikten insan kaynağına kadar oluşturduğumuz operasyonel altyapıyı şimdi pizza kategorisine taşıyoruz. Önceliğimiz Little Caesars Pizza’nın global standartlarını Türkiye’de her noktada aynı güç ve tutarlılıkla yaşatmak. Ürün kalitesinden hizmet hızına, restoran deneyiminden dijital kanallara kadar misafirlerimizin markayla temas ettiği her alanda Little Caesars Pizza deneyimini güçlendirmeyi ve markaya yeni bir büyüme ivmesi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye nin pizza devi Little Caesars satıldı! İşte yeni sahibi... 2

HADİSE İLE EVLENMİŞTİ

Şirketin CEO'su Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda evlenmiş, yaklaşık 5 ay süren evliliklerinin ardından Eylül 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye pizza
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