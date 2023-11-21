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Türkiye'nin tek addressable TV reklam teknolojilerini ve satışını geliştiren markası TVekstra’nın çoğunluk hissesi Mediazone tarafından satın alındı

21.11.2023 16:42 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de 60 kanalla çalışan ve tüm kanalların adressable TV teknolojisini sağlayan TVekstra’ya TwoZero Ventures’in kurucusu olduğu ve çatısı altında birçok önemli medya, spor ve eğlence kuruluşunu barındıran Mediazone yatırım yaptı.

Türkiye'nin tek addressable TV reklam teknolojilerini ve satışını geliştiren markası TVekstra’nın çoğunluk hissesi Mediazone tarafından satın alındı

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Alparslan Ensari, İstanbul Portföy CEO’su Barış Hocaoğlu, Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı, TVekstra kurucu ortakları Merve Eraslanoğlu ve Murat Atay arasında yapılan anlaşma ile TVekstra Mediazone bünyesine katıldı.

Mediazone, hızla büyüyen dijital medya ve reklam teknolojileri alanında farklı kullanıcı kitlesine sahip medya mecraları ve teknolojilerinde seri yatırımlarına devam ediyor. 2021 yılında Maçkolik’in çoğunluk hissesini, 2023 içerindeyse Onedio’nun ve Mynet’in tamamının satın alımlarını tamamladıktan sonra TV Teknolojileri ve TV reklamcılığı dünyasına yönelik satın alımı TVekstra ile de TV ile dijital medyada bütünleşik büyüme stratejisine devam edeceğinin de sinyallerini veriyor.

Dijital reklam harcamalarının hızla büyümeye devam etmesi Mediazone’nun grup bünyesine yeni mecralar katma konusundaki stratejisini desteklerken, grup bünyesinde 3K Mobil ile Fantazzie oyun girişimleri de yer almaktadır.

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11 milyondan fazla haneye erişim sağlayan Türkiye'nin lider addressable TV şirketi TVekstra ile Mediazone birleşmesi için Mediazone YKB’si Barış Hocaoğlu şunları ekledi;

“Bu ortaklık sonrasında, Türkiye’nin dijital trafiğinin %60‘ından fazlasına erişen Mediazone TVekstra ile birlikte bu devasa erişimine, tüm Türkiye’deki TV erişiminin %65’ini de eklemiş oldu. TVEkstra’nın tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği adressble TV ve connected TV teknolojilerini ihraç etmek yakın gelecekteki öncelikli hedeflerimiz arasında“ dedi.

Mediazone önce Türkiye’nin sonra bölgenin “En Büyük Medya Operasyonu” olma hedefi doğrultusunda adım adım ilerliyor

Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı; “TVEkstra’nın geliştirdiği teknolojiler ile sadece Türkiye’deki reklamverenlere daha yüksek erişim ve daha iyi medya yatırım dönüşümü sağlamakla kalmayıp halihazırda Azerbaycan ve Ürdün’e teknoloji ihraç eden TVEkstra’nın, yatırımımızla birlikte, alanında dünya çapında bir oyuncu olması için gerekli adımları atacağız. Bu yatırım Mediazone’un önce Türkiye’nin sonra da bölgenin en büyük dijital medya operasyonu olma vizyonunda çok önemli bir adım” dedi.

TVekstra Büyüme ve Stratejilerinden sorumlu kurucu ortağı Murat Atay “TVekstra olarak 2023 yılı Kasım ayı itibari ile;

• 1500 üzerinde kampanya
• 90’ın üzerinde TV yayıncısı
• Aylık 2 milyarın üzerinde izleme trafiği
• Onlarca oyunlaştırma ve yenilikçi TV reklam kurgusu

ile dünyanın en büyük adressable TV teknolojisini geliştiren ve reklam satışını gerçekleştiren şirketiyiz. Türkiye’den aldığımız ilham ve tecrübeyi tüm dünyaya taşıma hedefinde, tüketicinin ekranda görmek, kullanmak istediği yenilikçi uygulamalar ve teknolojiler yaratma vizyonumuzla büyümeye devam edeceğiz" dedi.

TVekstra ve Mediazone medya dünyasına yeni bir soluk getiriyor

TVekstra’nın teknolojik altyapısıyla, inovatif ve interaktif yetenekleri ile tüketicilerin lineer TV izleme deneyimini zenginleştirmek istediklerini belirten Merve Eraslanoğlu, reklamverenleri ise yeni nesil TV mecrası ile daha da yakınlaştırarak reklamları daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

TVekstra CEO’su Merve Eraslanoğlu son olarak, “teknoloji ve veriye dayalı olarak büyüyen ve dijitalleşen bir dünyada, kişiselleştirilmiş ve ölçümlenebilir TV planlamasıyla, değişen medya tüketim deneyiminde, TV ‘de hesap verebilir, saydam ve güvenilir ekran olarak reklamverenlere hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Addressable TV Reklamları Nedir?

Addressable TV, aynı programı izlemekte olan farklı hanelere farklı reklamlar gösterebilme olanağı sağlar. Addressable TV reklamları, Connected TV ya da dijital kanallar üzerinden izleyicilere gösterilen, hedeflenebilen ve ölçülebilen, interaktif reklamlardır. Yayın akışını bölmez, reklam kuşağında yer alması gerekmez. Birçok farklı değişken ile doğru hedef kitleye ulaşılmasını sağlar.

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