Türkiye'nin ünlü su markasında yeni dönem! Resmî onay geldi

Rekabet Kurumu, 8 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde alınan birleşme, devralma ve muafiyet kararlarını kamuoyuna duyurdu. Enerji, gıda, sigorta, bankacılık ve portföy yönetimi gibi farklı sektörleri kapsayan kararlar arasında Nestlé'nin ambalajlı su faaliyetlerine ilişkin düzenleme de yer aldı.

Rekabet Kurulu, Nestlé S.A.'nın ambalajlı su iş kolunda Platinum Equity ile yeni bir ortak girişim oluşturmasına onay verdi.

ERİKLİ'Yİ DE KAPSAYAN YENİ ORTAKLIK

2006 yılında Erikli'yi bünyesine katan ve Türkiye ambalajlı su pazarının önemli oyuncularından biri hâline gelen Nestlé, su operasyonlarında yeni bir ortaklık modeline geçiyor.

Alınan karar kapsamında, Platinum Equity Advisors tarafından yönetilen veya danışmanlık hizmeti verilen ve nihai kontrolü Platinum Equity'de bulunan yatırım kuruluşları ile Nestlé arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulacak.

Böylece Nestle'nin ambalajlı su faaliyetleri, ABD'li yatırım şirketiyle oluşturulacak yeni ortaklık çatısı altında yürütülecek.

ORTAKLIK YAPISI YÜZDE 50-50 OLACAK

Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden Nestlé, daha önce küresel su faaliyetlerinin yüzde 50'sini Platinum Equity ile ortaklaşa yürütmek üzere anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu anlaşma doğrultusunda iki şirketin, su iş kolunda yüzde 50-50 ortaklık yapısına sahip yeni bir şirket kurması kararlaştırılmıştı.

Bu yapılanmadan, Nestlé'nin 2006 yılında satın aldığı Erikli Su da etkilenecek. Anlaşmaya göre Erikli, Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestlé Pure Life markaları, Peranel adıyla kurulacak ortak girişim bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Rekabet Kurulunun verdiği onayla birlikte Nestlé ve Platinum Equity arasında planlanan ortak girişimin kurulmasının önündeki rekabet hukuku süreci açısından önemli bir aşama tamamlanmış oldu.

NESTLE TEMEL FAALİYET ALANLARINA ODAKLANACAK

Nestle'nin su operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı, şirketin son dönemde karşı karşıya kaldığı çevresel tartışmaların ardından gündeme gelmişti.

Özellikle Fransa'daki su arıtma uygulamalarına yönelik soruşturmalarla gündeme gelen şirketin, yeni yapılanma sonrasında kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi temel faaliyet alanlarına ağırlık vermeyi planladığı belirtilmişti.