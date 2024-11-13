Türkiye'nin üye olup olmayacağı tartışılmıştı! BRICS'ten teklif geldi mi? Bakan Bolat açıkladı

Geçen haftalarda Türkiye'nin dış ticaret politikalarına yönelik önemli bir gelişme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Kazan kentinde BRICS zirvesine katılmıştı. Burada konuşma da yapan Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü.

Bunun ardından Türkiye'nin BRICS'e katılıp katılmayacağı yönünde tartışmalar çıkmıştı. RT haber ajansı konuyla ilgili olarak servis ettiği haberde Türkiye'nin BRICS partner üyeliğine davet edildiği aktarıldı.

BAKAN BOLAT'TAN BRICS AÇIKLAMASI

Bir televizyon programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "BRICS ile ilgili son aşama nedir?" sorusunu yanıtlayan Bolat şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE'YE ORTAK ÜYELİK TEKLİF EDİLDİ"

"BRICS dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. BRICS doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi.

"BRICS'E GİRMEK TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ BİR KAZANIM GETİRİR"

Bu BRICS 'in geçiş süreci. BRICS 'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir"

"HİNDİSTAN'IN VETO ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Bolat daha önce yaptığı bir açıklamada ise Hindistan'ın veto edeceği yönündeki durumu değerlendirdi ve "Üyeliğimizi Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.