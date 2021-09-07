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Türkiye'nin vazgeçilmezi! 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutuluyor

07.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur, her yıl ortalama 1 ton üretilerek sıcak yaz günlerinde uzun ve meşakkatli üretiminin ardından sofralarda yerini alıyor. 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor.

Türkiye'nin vazgeçilmezi! 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutuluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen buğday, hasat sonrası işlem yapılmak üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla tesislerdeki geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.

"SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ"

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bulgurun sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Gaziantep'te hasadı yapılan buğdayın meşakkatli işlemlerin ardından bulgura dönüştüğünü anlatan Çolak, "'Gastronomi şehri' Gaziantep'te gıdanın her alanında üretim yapmaktayız. Bulgur da Türkiye sofrasının vazgeçilmez bir gıda besin maddesidir. Bulgur özellikle Gaziantep'te özel olarak üretilen buğdaylardan elde edilir. Her buğdaydan bulgur olmaz. Özel üretilen makarnalık sert buğdaydan lezzetli bulgur elde edilir. Bulgur büyük kazanlarda belirli ısı derecelerinde kaynatılarak açık, temiz ve dezenfekte edilmiş alanlara serilir. Hiçbir şekilde makine işlemine tabi olmadan tamamen güneş ışınlarında kurutulur. Kurumasının ardından da bulgur boyutuna göre pilavlık ve köftelik olarak sofralarımıza ulaştırılır" diye konuştu.

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"TÜRKİYE'NİN BULGUR İHTİYACININ BÜYÜK KISMINI KARŞILIYORUZ"

Tüm buğdayın, eşit olarak güneş alması için kurumaya bırakıldığı alanlarda traktörlerdeki özel yapım tırmıklarla karıştırıldığını anlatan Çolak, şöyle konuştu;

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"Bulgur serimlerinin yapıldığı alanların mutlak suretle dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir. Sadece bu iş için traktörlerin arkasında oluşturulan tırmıklarla temiz bir şekilde karıştırılır. Tüm buğdaylar güneşte eşit bir şekilde karıştırılarak bulgurluk bir duruma getirilir. Gaziantep olarak Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesine bulguru gönderiyoruz.

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Bulgur rekoltemiz de ortalama her yıl 1 milyon ton civarında gerçekleşiyor. Gaziantep olarak Türkiye'nin bulgur ihtiyacının büyük kısmını karşılıyoruz. Gaziantep'in bulgurunun lezzetli olmasının birinci sebebi içinde bulunduğumuz iklim şartıdır. Nemsiz ve rutubetsiz bir iklime sahibiz. Bu iklim de bulgur yapılan buğdayın kalitesine yansıyor."

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Kaynak: DHA

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