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Türkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF'ye iade edildi

Türkiye Sigorta AŞ, 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'nin iade edilecek kazanç olarak belirlendiğini ve iade tutarının bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırıldığını bildirdi.

Türkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF'ye iade edildi

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF ye iade edildi 1

ELDE EDİLEN FON KAZANCI MİKTARI TMSF'YE AKTARILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz nezdinde bir süredir yürütülen kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmaları ile TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Türkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF ye iade edildi 2

TÜRKİYE SİGORTA'DAN AÇIKLAMA

7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte yapılan iç denetim çalışmaları, 2025 yılını da kapsayacak şekilde derinleştirilmiş ve Şirketimizin söz konusu fonların bir kısmına ilgili tarihlerde yürürlükte olan mevzuata ve Şirketimizin yatırım politikasına uygun olarak yatırım yaptığı, bu yatırımlardan kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu kazanç her ne kadar mevzuata uygun olsa da Şirketimizin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı gereği ve TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF ye iade edildi 3

AKTARILAN MİKTAR 1 MİLYAR 599 MİLYON 887 BİN 908 TL

İade edilen tutar ve iade usulü, yine TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucu ve Şirketimizin kendi hesaplaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu fonlardan elde edilen alım-satım kazancından, yatırım süresine isabet eden (Yİ-ÜFE + TÜFE) / 2 oranındaki enflasyon etkisi düşüldükten sonra kalan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL iade edilecek kazanç olarak belirlenmiş ve iade tutarı bugün TMSF hesabına yatırılmıştır. Söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak Şirketimizin başkaca bir iade ve/veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir. Şirketimizin bu ödemeye ilişkin yasal hakları saklıdır. Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tmsf türkiye sigorta fon soruşturması
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