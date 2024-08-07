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Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada

07.08.2024 10:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." dedi.

Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomi programıyla uyumlu projelere finansman sağlanması için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamayı sürdürdüklerini belirtti.

Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor." diye konuştu.

"BU YIL 2,9 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLADIK"

Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, "Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, sürdürülebilirliği ön planda tutarak, ihracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen, reel sektörün güçlenmesine destek veren, uzun vadede iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye geçiş ile uyumlu projelerin finansmanını sağladıklarını anlattı.

Gelecek dönemde onaylanacak ve imza aşamasındaki projelere de değinen Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4 proje imzalanmak üzere. Bu kaynakla taşkın ve kuraklıkla ilgili tedbirlerin alınması, kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması, deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilmesi ve finansman imkanlarının artırılarak kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor."

DEPREM BÖLGESİ DESTEKLERİ

Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasında olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankasından deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankasından yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Şimşek, bu kapsamda Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını bildirdi.

Şimşek, birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti:

"Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yatırım
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