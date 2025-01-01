Türkiye yeni güne zamlı uyandı! 1 Ocak sabahı tüm kalemler değişti! MTV, İMEİ, harçlar, cezalara kadar her şeyin fiyatı değişti... İşte yeni fiyatlar!

1 Ocak sabahı Türkiye zamlı bir güne uyandı. Yeni yıl heyecanlı en üst seviyeden yaşanırken etiketler, tabelalar bir bir değişti. Milyonlar nelere ne kadar zam geldiğini ise merak etmeye başladı.

POMPAYA YÜZDE 1 YANSIYACAK

Kanal D Haber'de ortaya çıkan detaylara göre; Temmuz-kasım döneminde yani son 5 ayda bu oran yüzde 7,12 idi. Aralık rakamlarıyla miktar yüzde 8'in üzerine çıkacaktı. yüzde 6'lık artışın pompaya yüzde 1 civarında yansıması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıtta yapılan bu düzenleme sonucunda 12 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini kaydederek, "Para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Dezenflasyon sürecine olumlu katkı yapacak" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, yetkisini kullanmadı ve yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu oran ise birçok kalemin değişmesine etki edecek. Buna göre, 2024 yılında 3945 lira olan B sınıfı ehliyet harcı şu anda 5678 lira; 2379 lira olan 1 yıllık pasaport harcı şu anda 3449 lira, 31.692 lira olan cep telefonu İMEİ kaydıysa 45.614 liraya yükseldi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNDEN MTV'YE KADAR ZAM

Cep telefonu faturalarına yansıtılan özel iletişim vergisine de zam geldi. Yeni yılda özel iletişim vergisi 570 lira olarak uygulanacak. En düşük motorlu taşıtlar vergisi 499 liraya, en yükseğe ise 230 bin liraya çıktı.

Kırmızı ışıkta geçen yeni yılda 1506 lira değil, 2168 lira ceza kesilmeye başlanacak. Ehliyesiz araç kullananlar da 12.977 lira yerine 18.676 lira ceza ödeyecek.