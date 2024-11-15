Türkler akın etmişti; Yunanistan'dan kapıda vize kararı! Hükümet çalışmalara başladı

Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma kapsamında, Türk turistlere kapıda vize - ekspres vize kolaylığı sağlanmıştı. Bu gelişmenin ardından Türkler girebilecekleri Yunan adalarına akın ederken, bu adalara giden Türk turist sayısında yüzde 25 ila 30 oranında bir artışı beraberinde getirdi.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Bu durum Yunanistan turizminde önemli bir gelir artışı da getirirken kasım ayında sonra eren uygulamanın önümüzdeki yıl daha uzun süreye yayılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

AB'YE ZAMANINDA İLETECEĞİNE DAİR GÜVENCE ALMIŞ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, önümüzdeki yıl Türkiye'den gelenler de dahil olmak üzere Schengen üyesi olmayan ziyaretçilere yerinde seyahat vizesi verilmesi olasılığının genişletilmesi konusunu gündeme getirdi ve durumu hükümete iletti. Moutzouris’in hükümetin talebi kabul ettiğine ve Avrupa Birliği'ne zamanında ileteceğine dair güvence aldığı belirtildi.

TÜRKLER HANGİ YUNAN ADALARINA KAPIDAN VİZE ALABİLECEK?

Sakız, Midilli, Rodos, Sisam (Samos), İstanköy (Kos), Kızılhisarlı (Meis)

Patmos, İleriyoz (Leros), Kilimli (Kalimnos) ve Sömbeki (Simi)

KAPI VİZESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 Euro ödemek gerekiyor. Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, yolcuku sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu ile pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması gerekiyor.

Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor. Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek.