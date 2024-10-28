Türklere çifte standart! Almanya işi yokuşa sürdü: Oran tüm zamanların zirvesindeydi, şimdi de süreyi 1 yıl uzattılar

Türk vatandaşların vize başvurularına ret yanıtları tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı. Son 5 yılda ret yanıtları aralıksız arttı. Almanya geçtiğimiz yıl Türkiye'nin yanı sıra iki ülkeden daha yapılacak vize ret itirazı başvurularını kabul etmeyeceğini duyurmuştu. O sürenin 1 yıl daha uzatılması tepki çekti.

TÜRKİYE EN ÇOK RET ALAN 2. ÜLKE

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş, görüşmede Schengen vizesinin de masaya yatırıldığı belirtilmişti. Görüşmeyle ilgili HaberTürk'te değerlendirmelerde bulunan Doçent Doktor Faik Tanrıkulu Avrupa tarafından Çin'den sonra en çok vize reddi yiyenlerin Türk vatandaşlarının olduğunu ifade edip "Avrupa'ya iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı önemli ölçüde arttı. Tabii Türkiye'ye karşı bir çifte standart var; üçüncü dünya ülkesi diyebileceğimiz ülkelere bile vize serbestisi var" diye konuşmuştu.

13 MİLYON EURO ÇÖPE GİTTİ

Öte yandan 2013 - 2023 yılları arasında Schengen vizesi için Türkiye'nin harcadığı para 551,4 milyon Euro oldu. 2023 yılında ise Schengen vizesi için Türkiye'nin harcadığı para 84 milyon Euro oldu. Ret cevaplarının artmasından dolayı da tahminen 13 milyon Euro çöpe gitti.

Vize başvurularına ret yanıtlarının son 5 yıldaki artışı da oldukça dikkat çekici:

ALMANYA'NIN YENİ KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Hal böyleyken Almanya'dan tepki çeken bir karar daha geldi. Ret yanıtlarına itirazlar 1 yıl daha kabul edilmeyecek! Sözcü'de yer alan habere göre; geçtiğimiz aylarda sınır bölgelerinde kurduğu devriyeler ve havalimanlarında oluşturduğu ek departmanlar ile ülkeye girişleri daha zor hale getiren Almanya, Türkiye'den yapılacak vize ret itirazı başvurularını bir yıl boyunca kabul etmeyecek.

OTOMATİK OLARAK ASKIYA ALINACAK

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında yaptığı duyuru ile Türkiye, Çin ve Fas'ta vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını duyurmuştu. Söz konusu uygulama bir yıl süreyle uzatılırken, başvurular 30 Haziran 2025 tarihine kadar otomatik şekilde askıya alınacak.

AMAÇ VİZE BAŞVURULARINI DAHA HIZLI YANITLAMAK

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'pandemi sonrası dünyadaki seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla

vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bu durumun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Çok sayıda insanın vize başvurusu randevusu alabilmek için aylarca beklediği belirtilirken, bu nedenle vize başvurularını değerlendirebilecek ekipteki kapasiteyi artırabilmek için, başvuru retlerine yapılacak itirazları inceleyecek ekibin farklı alanda görevlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.