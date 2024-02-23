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TÜSİAD Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.02.2024 15:28
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "2024 yılında enflasyonun, Merkez Bankamızın da işaret ettiği üzere, yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeni ekonomi yönetiminin, ekonomi politikalarında gözle görülür bir değişimi beraberinde getirdiğini anlatan Turan, para politikasında enflasyonla mücadele konusunda geleneksel ve dünya çapında kabul görmüş ekonomi politikalarına geri dönülmesinin hem yerel hem de ulusal ölçekte ılımlı bir hava oluşturduğuna işaret etti. Turan, enflasyon için de yılın ikinci yarısından itibaren düşüş beklediklerini kaydetti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Turan, “Çok iyi farkındayız ki enflasyon ile mücadelede para politikasının sosyal politikalar ve maliye politikasıyla desteklenmesi gerekiyor. Normale dönmek için çaba sarfettiğimiz bu süreç sadece enflasyonun düşürülmesi açısından değil bu süreçte doğacak maliyetin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin dengeli şekilde yönetilmesi açısından da son derece önemlidir.” diye konuştu.

Ekonomik istikrar ve öngörülebilirlik için atılan doğru adımların kararlılıkla ve istişare içerisinde devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, “Para politikası bacağında enflasyon ile mücadelede önemli adımlar atıldı, atılıyor. İş dünyası olarak son dönemde atılan bu adımların her ne kadar zorlu bir döneme işaret etse de gerekli olduğuna inanıyoruz. Ekonomiyi biraz daha soğutmamız gerekiyor. Döviz rezervi biriktirme stratejimiz de devam etmeli. Bu kazanımların etkilerini risk primi gibi göstergelerde takip ediyoruz. 2024 yılında enflasyonun, Merkez Bankamızın da işaret ettiği üzere, yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.


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Enflasyon Orhan Turan tüsiad başkanı
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