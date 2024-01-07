TÜSİAD Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan 2024 yılında ekonomi beklentilerini açıkladı. Turan, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin olarak da "Enflasyon tarafında atmamız gereken adımları atıyoruz. Ekonomiyi bir miktar daha soğutmamız gerek. Döviz rezervi biriktiriyoruz ve bu strateji de devam etmeli. Doğru adımlar atmaya başladıkça ekonomi de buna hızlı reaksiyon veriyor. Kararlı davranırsak bir dönem sonra burada başarı sağlanacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Turan, Gazete Oksijen'e verdiği röportajda, "2024 yılında Türkiye ekonomisinden beklentilerini anlatan Turan, "Enflasyon tarafında atmamız gereken adımları atıyoruz. Ekonomiyi bir miktar daha soğutmamız gerek. Döviz rezervi biriktiriyoruz ve bu strateji de devam etmeli. Doğru adımlar atmaya başladıkça ekonomi de buna hızlı reaksiyon veriyor. Kararlı davranırsak bir dönem sonra burada başarı sağlanacağına inanıyorum. Fakat enflasyonla mücadele etmek de yeterli değil." diye konuştu.

Turan şu ifadeleri kullandı:

"Makroekonomik istikrar, öngörülebilirlik, hukuk devleti ve yapısal reformlar ülkemizin dünyada yazabileceği hikayenin, yatırım çekebilmesinin en önemli unsurları. Hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla etkin işlemesi kritik önemde. Bunun yanında eğitim, işgücü, vergi, enerji gibi alanlarda yapısal reformlar elzem"





