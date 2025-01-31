TÜVTÜRK değişikliğe gitti! Taksilerde yeni dönem: 1 Mart'ta başlıyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor. TÜVTÜRK taksilerin araç muayene şartlarında değişikliğe gitti. 1 Mart 2025’ten itibaren kamera sistemi bulunmayan ticari taksiler, muayene onayı alamayacak.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu uygulama, İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle taksiciler ve yolcuların güvenliğini artırma amacıyla hayata geçirildi. Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Son yıllarda taksilerde yaşanan güvenlik olayları, kamera sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini hızlandırdı. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemenin suç oranlarını düşürme ve caydırıcılığı artırma amacı taşıdığını belirtti.

Kamera sistemi sayesinde:

Olası suçlar kayıt altına alınabilecek,

Yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek,

Yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak.

Bu karar, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre TÜVTÜRK, kamera takmayan ticari taksilerin muayene sürecinden geçemeyeceğini duyurdu.

1 Mart 2025’ten itibaren:

Kamera sistemine sahip taksiler muayeneden geçebilecek.

Kamerasız taksiler muayene onayı alamayacak ve trafiğe çıkamayacak.

Bu yeni kural, taksi sahiplerini kamera sistemine yatırım yapmaya teşvik ederken, sektörde daha güvenli bir ulaşım ortamı yaratmayı hedefliyor.

TAKSİCİLER OLUMLU BAKIYOR

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, alınan kararın taksi şoförleri ve yolcular açısından önemli bir güvenlik adımı olduğunu vurguladı.

Özkan, taksicilerin büyük çoğunluğunun bu düzenlemeyi desteklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Yaşanan üzücü olaylardan sonra, kameraların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Pek çok taksi sahibi, yeni kurallara uyum sağlamak için hızla harekete geçti.”