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TÜVTÜRK vatandaştan milyonlarca ek komisyon toplamıştı...Mahkemeden önemli karar! Yıllardır ödediğiniz paralar iade edilecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 09:44
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Araç muayenesinde TÜVTÜRK'ün ek ücret talep etmesi vatandaşın uzun dönemdir gündemindeydi. Giresun'da bir vatandaşın ek faturaya itiraz etmesi sonrası sosyal medya konu ile ilgili adeta çalkalandı. Vatandaşın Tüketici Mahkemesi'ne başvurması sonrası karar tüm araç sahiplerini ilgilendirdi.

Giresun'da yaşayan bir vatandaş, araç muayenesi sonrası aldığı faturada yer alan 88,71 TL'lik ek komisyon ücretine itiraz etti. Bu durum, birçok sürücünün tepkisini çekti ve Tüketici Mahkemesi'ne başvurulmasına neden oldu.

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VATANDAŞI HAKLI BULDU!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, mahkeme, vatandaşın şikayetini haklı bularak TÜVTÜRK’ün aldığı ek komisyonun geri ödenmesine hükmetti. Tüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu komisyonların "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini belirtti ve benzer şikayetlerin daha önce de gündeme geldiğini vurguladı.

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MİLYONLARCA LİRA TOPLADI!

Yapılan değerlendirmelere göre, TÜVTÜRK’ün bu uygulaması nedeniyle sürücülerden bir yıl içinde yaklaşık 240 milyon TL ek ücret toplandığı iddia ediliyor.

Bu kararın ardından, benzer şikayetlerle başvuran sürücülerin de ücret iadeleri alması bekleniyor.

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BAKAN ŞİMŞEK: KOMİSYON BEDELİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer bir konuya değinerek tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazla banka kartı ve kredi kartı ile ödeme imkânı sunması gerektiğini belirterek “İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimiz, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemeli” dedi.
Tüm işletmelerin mutlaka banka kartı ve kredi kartıyla ödeme kabul etmesi için 1 Temmuz 2024’e kadar zaman tanındığını hatırlatan Şimşek, kartla ödeme kabul etmeyen veya komisyon bedelini tüketiciden talep etmeye çalışanların Gelir İdaresine bildirilmesi hâlinde gerekli yaptırımın uygulanacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk Araç
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