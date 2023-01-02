TÜVTÜRK yeni araç muayene ücretleri ne oldu, ne kadar zam geldi? Fenni muayene ücreti 2023 ne kadar?

2023 yeni araç muayene ücretleri tüm araç sahibi olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Araç sahiplerinin, araçlarını belirli periyotlarda muayeneden geçirmeleri zorunludur. Aksi takdirde para cezası da olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Peki, 2023 TÜVTÜRK yeni araç muayene ücretleri ne kadar oldu?

TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE OLDU?

Araç muayene ücretleri yeni yılın gelmesi ile birlikte yeniden belirlendi. Tarife, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2023 yılı için yeniden belirlendi.

2023 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında zam yapıldı.

Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

2023 ARAÇ MUAYENE GECİKME CEZASI NE KADAR?

Zorunlu araç muayenesini yaptırmayanlara uygulanacak ceza da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Araç muayenesi Türkiye’de TÜVTÜRK tarafından yapılıyor. Muayene yaptırmak için reservation.tuvturk.com.tr/ adresinden randevu alınması gerekiyor. Ruhsat kontrolü içim randevu saatinden biraz önce orda olmanız işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlıyor.

Muayene esnasında lastik kontrolü, aks kontrolü, aydınlatma sistemleri kontrolü ve araç iç kontrolü olur. Yaklaşık 15 dakika ile yarım saat arası süren kontroller sonucu bir rapor oluşur.

Rapor sonucu olumsuz ise tespit edilen sorunların gidermek için ek bir ay süre hakkı sağlanır. Bu süre sonunda araç muayeneden tekrar geçemezse yeniden harç ücreti yatırmak gerekir. Gerekli belge ve evrakları TÜVTÜRK’ün kendi sitesinden de inceleyebilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ruhsat, trafik sigortası poliçesi, egzoz gazı ölçüm muayene belgesi ve muayeneye getirilen aracın ruhsattaki sahibi başka bir gerçek kişi ise aracı getiren kişinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi bulundurulması gereken belgelerdir.

