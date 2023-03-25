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TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 25 Mart 2023 Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? e-Devlet ile isim listesi sorgulama!

25.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tuzla kura sonuçları ve isim listesi merak ediliyor. İstanbul Tuzla 2+1 ve 3+1 TOKİ konutları için kura çekimleri 16 Mart'ta başlamıştı. Tuzla TOKİ kuraları 29 Mart Çarşamba günü sona erecek. Peki, Peki, Tuzla TOKİ Kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 25 Mart 2023 Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? e-Devlet ile isim listesi sorgulama!

Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları 25 Mart 2023 Cuma günü kurumun YouTube kanalından canlı olarak gerçekleşiyor. Çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. 29 Mart'ta TOKİ Tuzla çekilişlerinin sona ermesiyle beraber, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri için çekilişler yapılacak. Peki, 25 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, Tuzla TOKİ e-Devlet ile isim listesi sorgulama...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Tuzla 4

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

TOKİ

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TULZA TOKİ 2

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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