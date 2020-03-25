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Uçak bileti olan yolcular dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 07:25 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hava yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, koronavirüs nedeniyle uçuşların yapılamaması durumunda biletler açığa alınacak ve değişiklik yapılabilecek. Açığa alma ve değişiklik yapmak istemeyen yolcu bilet ücretini iade alabilecek.

Uçak bileti olan yolcular dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu ulaşımı durma noktasına geldi. Yurtdışı uçuşlarının neredeyse tamamına yakını durduruldu.

Bu durum karşısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de karar yayımladı. 5 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılacak uçuşlar için alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete, uçak, uçak bileti, koronavirüs,

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