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Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

15.04.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısı yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Şubat ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 2 bin 495 kişi iken, 2021 yılı Şubat ayında 12 milyon 614 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

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ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe ise değişmedi.

İHA

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