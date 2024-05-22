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Ücretli poşette son perde! Yıllardır bir tek o zamlanmamıştı ama 10 TL'ye satılan da var... Tüketiciler isyanda

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.05.2024 08:22
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Alışveriş sonrası poşetlere para ödeme başka bir boyut kazandı. Bazı kozmetik ve giyim mağazaları ise müşteriden poşet başına 5-10 TL talep etmeye başladı. Uzmanlar, birçok bankanın poşet üzerinden keyfi ticaret yarattığını belirtirken; tüketiciye parasıyla sattığı logolu poşetlerle bir yandan da reklam yaptırdığı uyarısında bulunuyor.

Ücretli poşette son perde! Yıllardır bir tek o zamlanmamıştı ama 10 TL'ye satılan da var... Tüketiciler isyanda

Ücretli poşet uygulamasında fahiş fiyatlar dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2019 yılında başlattığı uygulamayla; plastik poşet ve ambalajların kullanımı büyük ölçüde azaldı. Ücretli poşet uygulamasıyla çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanırken, son günler de ise söz konusu uygulama keyfi ticarete dönüştü.

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LOGOLU POŞETLERDE FAHİŞ FİYAT

Yıllardır fiyatı artmayan ürünlerin başnda gelen ve halen marketlerde 25 kuruşa satılan alışveriş poşetleri, günlük yaşantımızın bir parçası haline gelirken, bazı logolu poşetlerin fahiş fiyatları ise 'pes' dedirtiyor.

TANESİ 5-10 TL'DEN SATILIYOR

Özellikle kozmetik ve giyim mağazaları müşteriden 5-10 TL gibi rakamlar talep edebiliyor. Tüketici parasını ödediği logolu poşetle bir de markanın bedava reklamını yapmış oluyor. Bu markalar, poşeti herhangi bir standart olmadan keyfi bir şekilde farklı ücretlerden müşteriye satıyor.

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GELİR KAPISI HALİNE GELDİ

Tüketiciler ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Yüksek tutarda alışveriş yapan vatandaş mecburen poşet satın alıyor. Firma müşteriden para isterken, alışverişin tutarına göre bazen de ücret almayabiliyor. Bu durum, vatandaş aleyhine olacak şekilde bir gelir kapısı haline getiriliyor. Özellikle büyük zincir markalar, alışveriş sonunda tüketiciden değerinden fazla ücretler istiyor.

"MASRAFLARI TÜKETİCİDEN ÇIKARTMA YÖNTEMİ"

İşletme masraflarının tüketiciye yansıtıldığını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada "Markette satılan poşetler 25 kuruş, burada bir standart var. Ancak giyim, kozmetik mağazaları, alışveriş torbalarını kafasına göre fiyattan müşteriye satıyor. Bu konuyla ilgili bize çok şikayet geliyor ama maalesef çözüm bulamadık. Hem o kadar alışveriş yapıyorsunuz hem de logolu poşete ücret ödüyorsunuz. İşletme, resmen masraflarını tüketiciden çıkartıyor" dedi.

"HEM REKLAMINI YAPIYORUZ HEM ÜSTÜNE PARA VERİYORUZ"

Şahin, şöyle devam etti:

"İşletme satacaksa logosuz satmalı. Hem reklamını yapıyoruz hem üstüne para veriyoruz. Reklamın bir karşılılığı olmalı. Yalnızca plastik poşetler değil aynı zamanda karton ve bez torbalar da belirli bir ücretle satılıyor. Vatandaş da ücret ödemek zorunda kalıyor. 8-9 liraya ekmek alırken poşete para istenmezken, 500 liralık pantolon aldığımızda poşet ücretli oluyor. Mağaza, 5 liradan günde 1.000 tane poşet satsa bu büyük bir pazar oluşturuyor."

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"PLASTİK DIŞINDAKİLERİN FİYATINI İŞLETMELER BELİRLEYEBİLİR"

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Kurucu Başkanı Fatih Eren ise şunları söyledi:

"Bakanlığın yayınlamış olduğu ücreti poşet tarifesi dışında hiçbir uygulama referans alınamaz. İşletmeler tarafında plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, karton, tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine uygulanan/uygulanacak olan ücretler satış noktalarının kendi kararına bağlıdır."

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