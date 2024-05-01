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Ücretsiz doğal gaz dönemi bitti! Faturalar artık 150 lira daha fazla olacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.05.2024 08:30
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Ücretsiz doğal gaz ne zaman sona erecek? Nisan 2023’ten bu yana devam eden ücretsiz doğal gaz desteği için sürenin sonuna gelindi. Yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğal gaz desteğinin sona ermesi ile faturalarda artık 150 TL’lik aylık destek de sona erecek. Öte yandan Mayıs ayında doğal gaz faturaları için fiyat tarifesi kararı da BOTAŞ tarafından açıklandı. İşte detaylar…

Ücretsiz doğal gaz dönemi bitti! Faturalar artık 150 lira daha fazla olacak

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Karadeniz gazının şebekeye bağlanması nedeniyle aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi.

43 MİLYAR LİRALIK DEVLET DESTEĞİ

Bu uygulama kapsamında, 19,7 milyon haneye 1 yıl boyunca toplamda 43 milyar lira devlet desteği sağlanmış olacak.

TÜRK LİRASI (269)

150 LİRALIK DESTEK SONA ERDİ

Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.

DOĞAL GAZDA MAYIS AYI TARİFESİ DEĞİŞMEDİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Mayıs’ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Mayıs’ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.


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doğal gaz
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