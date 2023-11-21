ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR MU 2023, ne zamana kadar geçerli? 25 metreküp doğalgaz ne kadar? İşte son tarih!

Ücretsiz doğalgaz desteği için tarih araştırmaları başladı. Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı birçok ilde konuya dair araştırma yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan kararnamenin ardından 1 yıllık süreyle hanelerde 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanıyor. Peki, ücretsiz doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli? 25 metreküp doğalgaz ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR MU?

Ücretsiz doğalgaz indirimine ilişkin yayımlanan kararnameye göre, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 lira ile 110 lira arasında bir meblağ yapıyor.

Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 TL'lik indirim uygulanıyor.





