ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN BİTİYOR? Doğalgaz ne kadar ücretsiz, ne zamana kadar? İşte ücretsiz kullanım tarihi

Ücretsiz doğalgaz kulanımının detayları araştırılıyor. Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca konutlarda kullanılacak aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen doğalgazın ücretsiz verileceğini duyurmuştu. Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar devam edecek merak ediliyor. İşte yanıtı...

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar devam edecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

DOĞALGAZ NE KADAR ÜCRETSİZ, NE ZAMANA KADAR?

Kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte doğalgaz kullanımı arttı. Geçtiğimiz aylarda, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelen faturalarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi için ücret alınmaması kararı alındı.

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.





