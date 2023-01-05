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'Ücretsiz doğalgaz ve ÖTV'siz cep telefonu satışı' iddiası gündeme oturmuştu! Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

05.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon başta gıda olmak üzere bir çok alanda etkisini gösterdi. Hükümet enflasyonun etkilerini gidermek amacıyla kolları sıvadığı öğrenilmişti. Buna göre Karadeniz doğal gazının evlere verilmeye başlamasıyla birlikte bir yıl süreyle gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz olması ve bir defaya mahsus gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayardan ÖTV alınmaması iddia edilmişti. Hazine Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte haberin detayları...

'Ücretsiz doğalgaz ve ÖTV'siz cep telefonu satışı' iddiası gündeme oturmuştu! Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Karadeniz doğal gazının bir yıl boyunca belirli bir kısmının ücretsiz verilmesi ve bir defaya mahsus gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayar ÖTV alınmaması için çalışma başlatıldığı iddia edilmişti.

BİR YIL ÜCRETSİZ OLACAK

Karadeniz doğal gazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz verilmesine ilişkin çalışma yapıldığı, maliyet hesaplamaları sonrasında nihai kararın verileceği öğrenilmişti.

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ÖTV'SİZ SATILACAK

Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefonların ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılacağı iddia ediliyordu. Alınan cihazların ise üç yıl süre ile satılamayacağı belirtilmişti.

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HAZİNE: BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK

Hazibe ve Maliye Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddiaya açıklama geldi. "'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak'şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV doğal gaz cep telefonu

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