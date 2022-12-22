FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ucuz et için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girip saatlerce bekliyorlar! 170 lira olan kıyma 90 liradan satılıyor

Ucuz et için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girip saatlerce bekliyorlar! 170 lira olan kıyma 90 liradan satılıyor

22.12.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlarla birlikte vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu şubelerine akın ediyor. Ankara Kızılay'da bulunan Et ve Süt Kurumu'na sabahın ilk ışıklarıyla gelen yüzlerce kişi, önce sıra numarası alıyor ardından ise saatlerce bekliyor. Bir kişinin ortalama bekleme süresi 4 saati bulurken, şubedeki et ise saatler içinde tükeniyor. Kasapta ortalama 170 lira olan dana kıyma, kurumda ise 90 TL'den satılıyor.

Ucuz et için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girip saatlerce bekliyorlar! 170 lira olan kıyma 90 liradan satılıyor

Et fiyatlarına son dönemde gelen zammın ardından ucuza et satan Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'nın merkezindeki Kızılay'daki Et ve Süt Kurumu şubesi, kasaplara göre yarı yarıya ucuza et satıyor. Uygun fiyata kırmızı et almak isteyen vatandaşlar ise soğuk havaya aldırmadan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurumun şubesine akın ediyor.

SOĞUK HAVADA SAATLER SÜREN BEKLEYİŞ

Gün ağırırken şube önüne gelen vatandaşlar önce fişmatikten sıra alıyor. Ardından ise saatler süren bir bekleyiş yaşanıyor. Show Ana Haber'e konuşan bir vatandaş, "3 gündür geliyorum maalesef bittiği için kıyma alamadım" dedi.
et2
Başka bir Ankaralı ise sabah 7.30'da sıra aldığını içeriye ise 11.30'dan sonra girebildiğini söyledi.

et4

"780 LİRA TUTTU"

Kurumda et fiyatlarının kasaplara göre neredeyse yarı yarıya ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu nedenle soğuk hava ve uzun kuyruğa rağmen saatlerce beklediklerini dile getirdiler.

et5555

Ellerinde fişlerle bekleyen vatandaşlar, numaraları yanınca ise 15'er kişilik gruplar halinde içeriyle alınıyor. Ortalama 4 saat süren bir bekleyişin ardından et alan bir vatandaş, "Toplam 780 TL tuttu, bunu kasaptan alsam 1000 lirayı geçerdi" dedi.

etttttt

KIYMA 90 LİRADAN SATILIYOR

Kasapta 170 lira olan dana kıyma, kurumda ise 90 liradan satılıyor. Ancak iş yerinde kırmızı et stoğu da ortalama 4 saat içerisinde tükeniyor. Bu nedenle sıra bekleyen bazı vatandaşlar ise elleri boş dönüyor.

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı? Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildiElektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi
Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşımAsgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım
MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandıMTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara kırmızı et Et ve Süt Kurumu

En Çok Okunan Haberler

İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar

İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Yılın son faiz kararı belli oldu

Yılın son faiz kararı belli oldu

EYT'de hesaplar değişti: 10 bin TL'ye yükseldi

EYT'de hesaplar değişti: 10 bin TL'ye yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.