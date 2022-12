Ucuz et için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girip saatlerce bekliyorlar! 170 lira olan kıyma 90 liradan satılıyor

Et fiyatlarına son dönemde gelen zammın ardından ucuza et satan Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'nın merkezindeki Kızılay'daki Et ve Süt Kurumu şubesi, kasaplara göre yarı yarıya ucuza et satıyor. Uygun fiyata kırmızı et almak isteyen vatandaşlar ise soğuk havaya aldırmadan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurumun şubesine akın ediyor.

SOĞUK HAVADA SAATLER SÜREN BEKLEYİŞ

Gün ağırırken şube önüne gelen vatandaşlar önce fişmatikten sıra alıyor. Ardından ise saatler süren bir bekleyiş yaşanıyor. Show Ana Haber'e konuşan bir vatandaş, "3 gündür geliyorum maalesef bittiği için kıyma alamadım" dedi.



Başka bir Ankaralı ise sabah 7.30'da sıra aldığını içeriye ise 11.30'dan sonra girebildiğini söyledi.

"780 LİRA TUTTU"

Kurumda et fiyatlarının kasaplara göre neredeyse yarı yarıya ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu nedenle soğuk hava ve uzun kuyruğa rağmen saatlerce beklediklerini dile getirdiler.

Ellerinde fişlerle bekleyen vatandaşlar, numaraları yanınca ise 15'er kişilik gruplar halinde içeriyle alınıyor. Ortalama 4 saat süren bir bekleyişin ardından et alan bir vatandaş, "Toplam 780 TL tuttu, bunu kasaptan alsam 1000 lirayı geçerdi" dedi.

KIYMA 90 LİRADAN SATILIYOR

Kasapta 170 lira olan dana kıyma, kurumda ise 90 liradan satılıyor. Ancak iş yerinde kırmızı et stoğu da ortalama 4 saat içerisinde tükeniyor. Bu nedenle sıra bekleyen bazı vatandaşlar ise elleri boş dönüyor.